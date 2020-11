Razdelili dodatnih 20.000 primerkov cepiva

Na NIJZ so ocenili, da bo cepivo večinoma namenjeno rizičnim skupinam

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že prejel in razdelil dodatnih 20.000 odmerkov cepiva proti gripi, so pojasnili za STA. Ocenili so, da bodo izvajalci cepivo porabili za rizične skupine, ki so že bile naročeni na cepljenje. A naročila za to skupino so lahko izpolnili le delno, saj so bile razpoložljive količine bistveno manjše od povpraševanja.

V začetku novembra je ministrstvo za zdravje novembra pozvalo izvajalce cepljenja na primarni ravni, da cepivo, ki ga bodo prejeli naknadno, porabijo za cepljenje najranljivejših skupin.

Njihove ambulante imajo sicer zasedene termine do konca novembra, ponekod tudi v decembru. Ker je pomembno, da se cepljenje opravi čim prej, so del cepiva, ki je bilo namenjeno za cepljenje v ambulantah NIJZ, že odstopili drugim izvajalcem, ki bodo cepljenje izvedli hitreje, so zapisali.

Akutnih obolenj dihal je bilo sicer v minulem tednu manj kot v enakem obdobju lani, izhaja iz spletne strani NIJZ. A je treba upoštevati, da lahko spremenjen način delovanja ambulant zaradi epidemije covida-19 vpliva na poročanje o teh obolenjih.

Podatkov o tem, kje se je še mogoče naročiti na cepljenje, na NIJZ nimajo. Za cepljenje svojih opredeljenih pacientov v prvi vrsti skrbijo izbrani osebni zdravniki. V ambulantah NIJZ cepijo le okoli 15 odstotkov oseb, ki se odločijo za cepljenje.

Čeprav se je sezona gripe že začela, incidenca ostaja na medsezonski ravni. O gripi poročajo le iz Azerbajdžana, Srbije in Slovaške. Tudi v Združenih državah Amerike ne zaznavajo povečane incidence gripe.