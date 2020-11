Evroposlanci danes o vmešavanju Madžarske v slovenske medije

Medijska (ne)svoboda

Predsednik madžarske vlade Viktor Orbán na predvolilni konvenciji stranke SDS, na kateri je podprl svojega prijatelja in političnega zaveznika Janeza Janšo

© Borut Krajnc

Evroposlanci bodo danes začeli plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim govorili o madžarsko-poljski blokadi sprejemanja svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo covida-19 in tudi o medijski svobodi in domnevnem vmešavanju Madžarske v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji.

V sredo pa bodo s predstavniki Sveta EU in Evropske komisije razpravljali še o očitkih Madžarski glede vmešavanja v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji. Ustno vprašanje z zahtevo po razpravi o tem je februarja letos skupaj s kolegi iz S&D vložila Tanja Fajon. Razpravo bi morali opraviti že marca, a je zaradi pandemije niso.

Vprašanje se nanaša na poročanje slovenskega spletnega portala necenzurirano.si, da je madžarski politični vrh v zadnjih letih prek ene od slovenskih bank in pomagačev v Sloveniji vodil obsežno mednarodno politično-obveščevalno-medijsko operacijo v Severni Makedoniji. Njen cilj je po navedbah portala rušenje tamkajšnje vlade in dogovora, ki bi to državo pripeljal v zvezo Nato.

V uredništvu necenzurirano.si so pridobili dokumente, podatke in informacije iz več držav, ki dokazujejo, da so najmanj tri podjetja, tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, v eni od faz operacije od avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala najmanj štiri milijone evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov nakazil iz madžarskih virov ostalo v Sloveniji, na računih medijskih podjetij NovaTV24.si in Nova hiša iz kroga SDS, preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo, navaja portal.

Poslance zanima, kako lahko komisija zagotovi, da se države članice ne vmešavajo v demokratične procese v drugih članicah ter kandidatkah za članstvo ter kako lahko prepreči podobno vmešavanje v prihodnje. Komisijo tudi sprašujejo, ali je že oz. namerava vprašati delegacijo EU v Skopju oz. predstavništvo komisije v Ljubljani, naj preiščeta navedbe portala ter ali bodo izsledki javno objavljeni.

Evroposlanka iz vrst S&D Tanja Fajon je v petek poudarila, da sta razpravi o svobodi medijev ter madžarskem vmešavanju v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji pomembni. V času pandemije covida-19 so se po njenih besedah povečala tveganja za svobodo medijev. "Naslednje desetletje bo ključno za svobodo medijev," je poudarila.

Zanimivo razpravo o teh temah na plenarnem zasedanju pričakuje tudi njen strankarski kolega Milan Brglez. "Povezava med medijsko svobodo in vladavino prava se mi zdi ena ključnih zadev," je povedal.