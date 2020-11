Biden že ima prva imena ministrov: »Škoda, ki jo Trump povzroča državi, je velika«

Novoizvoljeni ameriški predsednik

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Zmagovalec ameriških predsedniških volitev, demokrat Joe Biden, namerava jutri objaviti imena prvih ministrskih kandidatov svoje vlade, ki bo začela z delom 20. januarja prihodnje leto, po njegovi prisegi. Poraženec volitev, republikanec Donald Trump, še naprej vlaga tožbe in zavlačuje potrditev volilnih izidov po zveznih državah.

Med Bidnovimi kandidati je za položaj finančne ministrice nekdanja predsednica centralne banke Federal Reserve Janet Yellen, naznanil pa bi naj tudi naslednika Miku Pompeu na položaju državnega sekretarja ZDA. Po neuradnih virih naj bi bil to nekdanji namestnik državnega sekretarja ZDA in nekdanji namestnik svetovalke za nacionalno varnost ZDA Anthony Blinken.

Šef kabineta prihodnje Bele hiše Ron Klain je v nedeljo dejal, da bo Bidnova inavguracija bolj skromen dogodek, ker se pandemija novega koronavirusa v ZDA do takrat še ne bo končala, zato želijo ravnati odgovorno.

Klain je kritiziral oviranje tranzicije, saj Biden nima dostopa do preverjanj ozadja ministrskih kandidatov s strani FBI, prav tako nima dostopa do zveznih sredstev, predvidenih za tranzicijo, in do obveščevalnih poročil ali načrtov Trumpove vlade za boj proti novemu koronavirusu.

Trump je v nedeljo zjutraj tvitnil republikancem, naj se borijo naprej, sam pa je šel v Virginijo igrat golf. V soboto je odmevno izgubil tožbo proti izidu volitev v Pensilvaniji na zveznem sodišču. V Pensilvaniji je Biden dobil 80.000 glasov več od Trumpa.

Trumpova kampanja se je sodniku zahvalila za hitro odločitev in se v nedeljo že pritožila na zvezno prizivno sodišče, namerava pa iti vse do vrhovnega. Pravni strokovnjaki ji ne napovedujejo možnosti za uspeh.

Biden je na volitvah 3. novembra dobil v ZDA okrog šest milijonov glasov volivcev več kot Trump, z zmagami po posameznih zveznih državah pa je osvojil 306 elektorjev. Toliko jih je leta 2016 osvojil Trump, ki pa je takrat dobil tri milijone manj glasov od demokratke Hillary Clinton.

Trumpova kampanja in Giuliani sta se medtem oddaljila od pravnice Sidney Powell, ki je na novinarski konferenci v Pensilvaniji zatrdila, da je Trump na volitvah premočno zmagal, zmago pa naj bi mu ukradli pokvarjeni mediji in demokrati v veliki zaroti.

Trumpova kampanja je plačala 3 milijone dolarjev za ponovno preštevanje glasovnic v dveh največjih okrožjih Wisconsina, kar še poteka. V Georgii pa je po ponovnem ročnem štetju glasovnic, ki je potrdilo Bidnovo zmago za okrog 12.000 glasov, zaprosila še za ponovno strojno preštevanje glasovnic.

Tožbe tečejo tudi v Arizoni, Nevadi in Michiganu, kjer predsednikovo početje vzbuja največ ogorčenja, saj skuša vplivati na republikance v državnem kongresu, da zanemarijo Bidnovo zmago za 154.000 glasov in državne elektorje prisodijo njemu. Štiričlanska državna volilna komisija bi morala Bidnovo zmago potrditi danes, vendar pa republikanci želijo, da se to odloži za 14 dni, da medtem preiščejo obtožbe o prevarah.

Večina republikancev na zvezni ravni sicer še vedno molči, ker stranka potrebuje Trumpove volivce za drugi krog senatnih volitev v Georgii, ki bo 5. januarja. Nekaj jih je sicer javno povedalo, da ni dvoma o zmagovalcu. Med njimi je nekdanji guverner New Jerseyja, predsedniški kandidat in šef Trumpove tranzicije leta 2016 Chris Christie.

Christie je Trumpovo odvetniško ekipo pod vodstvom Giulianija imenoval za nacionalno sramoto ter opozoril, da pred kamerami govorijo o prevarah, na sodišču pa si tega ne upajo povedati, ker nimajo dokazov. "Če na sodišču ne podaš dokazov o prevari, potem verjetno te prevare ni," je dejal Christie za televizijo ABC.

Trumpovi sodelavci so začeli trditi, da jim je nekdanji predsednik Barack Obama metal polena pod noge med tranzicijo 2016. Trump je sicer leta 2016 dobil priznanje poraza Clintonove že naslednji dan po volitvah, dan kasneje pa ga je Obama povabil v Belo hišo in mu ponudil vso potrebno pomoč pri tranziciji.

Trump je nato na inavguraciji 20. januarja 2017 izrekel javno zahvalo Obami in prvi dami Michelle za vso pomoč pri tranziciji. Tranzicija je bila kaotična, a predvsem zato, ker je Trump odpustil Christieja, ki jo je pripravljal več mesecev.

"Pomanjkanje sodelovanja pri tranziciji je najbolj nepremišljena in neodgovorna stvar, ki jo je Trump naredil na položaju. Volitve so novembra, novi predsednik nastopi položaj januarja. Škoda, ki jo povzroča državi, je velika," je dejal nekdanji svetovalec Obame David Plouffe.