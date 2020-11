Unicef bo najrevnejšim državam dostavil dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu-19

Pri tem sodeluje z več kot 350 logističnimi partnerji, med katerimi so največje letalske, ladjarske in logistične družbe

© pixabay.com

Naslednje leto bo Sklad ZN za otroke (Unicef) državam v razvoju dostavil skoraj dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu-19, so danes sporočili iz agencije ZN. Unicef sodeluje z več kot 350 logističnimi partnerji, med katerimi so največje letalske, ladjarske in logistične družbe, da bi revnim državam, kot so Burundi, Afganistan in Jemen, v okviru mednarodne pobude Covax za pravično razdeljevanje cepiva dostavili cepivo proti covidu-19.

Kot je dejala direktorica oddelka za oskrbo pri Unicefu Etleva Kadilli, bo to sodelovanje omogočilo, da zagotovijo zmogljivosti za "zgodovinsko in mamutsko operacijo", s katero bodo cepivo hitro in varno dostavili v 92 držav, so sporočili iz Unicefa.

Covax je pobuda Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in dveh velikih mednarodnih javno-zasebnih partnerstev - Gavi, ki razdeljuje cepiva otrokom po svetu, in Cepi, ki pomaga razvijati cepiva.

Namen mehanizma Covax je pravična razdelitev cepiva proti covidu-19 po svetu.