Na splet se selijo tudi novinarji

Medijski festival Naprej/Forward letos v virtualni različici

Branko Lobnikar

© Borut Peterlin

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) danes začenja deveti medijski festival Naprej/Forward, ki je namenjen vsem ustvarjalcem kakovostnih medijskih vsebin. Štiridnevni festival bo zaradi epidemije covida-19 potekal v virtualni različici s poudarkom na pogovornih oddajah in intervjujih. Tako kot v preteklih letih festival prinaša izbrane primere iz globalne medijske prakse, najnovejše trende ter nova znanja, ki jih slovenski mediji potrebujejo, da bi javnosti ponudili kakovostne, dostopne in verodostojne vsebine.

Letošnji program za razliko od minulih izdaj zaradi posledic pandemije daje poudarek pogovornim oddajam in razpravam. Z izbiro nabora tem se DNS kot organizator festivala odziva na aktualno dogajanje v domačem in tujem medijskem prostoru, v katerih prednjači predvsem pandemija covida-19, ter njen vpliv in posledice za kakovostno novinarstvo.

Začetek bo danes minil v znamenju pogovora o znanstvenem novinarstvu, na katerem bodo sodelovale novinarke Maja Ratej, Renata Dacinger, Zarja Muršič in Lea Udovč.

V torek bo na vrsti intervju s članom uredništva pri ugledni reviji New Yorker Jonom Leejem Andersonom, govorili pa bodo predvsem o tem, zakaj je novinarstvo v času globalne pandemije tako pomembno ter s kakšnimi izzivi se spopada v prihodnosti.

V okviru festivala DNS podeljuje tudi nagrade Čuvaj/Watchdog za novinarske dosežke. Zmagovalce bodo razglasili v petek v sklopu festivala, prireditev s slovesno podelitvijo pa bodo izpeljali v živo, a ne pred pomladjo oz. odvisno od epidemiološkega stanja in veljavnih ukrepov.

V sredo bo na vrsti pogovor s predstavnikom Mednarodnega inštituta za tisk Jamiejem Wisemanom, z dolgoletnim novinarjem in dopisnikom Ervinom Hladnikom Milharčičem, profesorjem Brankom Lobnikarjem in fotoreporterjem Borutom Živulovičem na temo trenutnih razmer in nevarnosti, ki jih za novinarje in fotografe predstavljajo trenutne razmere.

Zadnji dan festivala Naprej/Forward bo na vrsti še pogovor z dopisnikoma iz Washingtona Andrejem Stoparjem in Beograda Boštjanom Anžinom o letu 2020, življenju nasploh ter družbenih vzporednicah med državami.

Vsi dogodki se bodo začeli ob 20. uri, gledalci pa si bodo lahko štiridnevno dogajanje na virtualnem festivalu ogledali na Youtube kanalu DNS oziroma prek Zooma.

V okviru festivala DNS podeljuje tudi nagrade Čuvaj/Watchdog za novinarske dosežke. Zmagovalce bodo razglasili v petek v sklopu festivala, prireditev s slovesno podelitvijo pa bodo izpeljali v živo, a ne pred pomladjo oz. odvisno od epidemiološkega stanja in veljavnih ukrepov.