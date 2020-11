EU bi cepivo proti covidu-19 lahko odobrila že konec leta

Evropska agencija za zdravila (Ema) trenutno preverja tri kandidate za cepiva

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes sporočila, da bi lahko prvo cepivo proti covidu-19 odobrila konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta, trenutno pa preverja tri kandidate za cepiva. Iz agencije so za AFP sporočili, da v tej fazi "težko napovejo časovnico odobritve cepiva, saj podatki še prihajajo, prav tako še potekajo tekoči pregledi".

To so v agenciji pojasnili po tem, ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen minuli teden dejala, da bi Ema lahko pred koncem decembra odobrila cepivi, ki ju razvijajo Pfizer in BioNTech ter Moderna.

"Odvisno od tega, kako bodo napredovala vrednotenja, bi Ema lahko zaključila evaluacije najbolj naprednih kandidatov proti koncu decembra ali v začetku prihodnjega leta," so zapisali.

Ema trenutno izvaja tekoče preglede, katerih namen je pospešitev odobritev cepiv, treh kandidatov za cepiva - Pfizer-BioNTecha, Moderne ter cepivo Oxfordske univerze in AstraZenece.

Ameriški farmacevtskim velikan Pfizer in nemški BioNTech sta Emi že poslala podatke, potem ko sta sporočila, da so klinična preizkušanja pokazala 95-odstotno učinkovitost cepiva, ki ga razvijata.

Ameriška Moderna medtem pravi, da je njeno cepivo 94,5-odstotno učinkovito. Univerza Oxford in AstraZeneca pa sta danes sporočili, da je njuno cepivo povprečno 70-odstotno učinkovito, pa tudi do 90-odstotno, odvisno od režima odmerjanja cepiva.

Več evropskih držav je že pripravilo strategije cepljenja proti covidu-19 velikega dela prebivalstva, takoj ko bo Ema odobrila cepivo.