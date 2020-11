Dokumentarni film o škandalih zagrebškega župana

Kronološki opis Bandićeve kariere, ki jo je začel v 80. letih prejšnjega stoletja v lokalnih organizacijah nekdanje zveze komunistov Hrvaške ter nadaljeval v največji hrvaški opozicijski stranki SDP v 90. letih

Milan Bandić

V zagrebškem kinu Študentskega centra je bila v nedeljo premiera dokumentarnega filma Kumek v režiji Daria Juričana, ki je kritičen do zagrebškega župana Milana Bandića in njegovega vodenja hrvaške prestolnice. Na premieri se je za kratek čas pojavil tudi Bandić, ki je nagovoril novinarje, na projekciji filma pa ni ostal.

Avtor dokumentarca je znan tudi po filmu Gazda, v katerem je orisal nekoč najbogatejšega Hrvata in lastnika propadlega koncerna Agrokor Ivico Todorića.

V filmu Kumek je kronološko opisal Bandićevo kariero, ki jo je začel v 80. letih prejšnjega stoletja v lokalnih organizacijah nekdanje zveze komunistov Hrvaške ter nadaljeval v največji hrvaški opozicijski stranki SDP v 90. letih.

Obravnava tudi vse Bandićeve afere od začetka tisočletja, ko je Bandić prvič zmagal na županskih volitvah v Zagrebu ter številne klientelistične poteze dolgoletnega župana, predvsem v korist več gradbenih podjetij. Izpostavlja pa tudi nesorazmerje med Bandićevimi prihodki in premoženjem.

Med drugim omenja tudi Bandićevo kandidaturo za predsednika države, zaradi katere so ga izključili iz SDP, kot tudi sojenja proti Bandiću. Doslej je bilo protii njemu in njegovim sodelavcem vloženih 13 obtožnic.

"Proti koncu filma postaja jasno, da Kumek ni (samo) film o Bandiću, temveč tudi o nečem občutno večjem. Je film o Bandićevih volivcih - o vseprisotni kulturi razumevanja in tolerance do korupcije na Hrvaškem," je ocenil filmski kritik Jurica Pavičić v današnjem Jutarnjem listu.

Bandić se je na slovesni premieri filma v nedeljo zvečer pojavil oblečen v modro majico, na kateri je pisalo Neutruden, kar bo verjetno tudi njegov slogan za kampanjo na hrvaških lokalnih volitvah, ki bodo maja 2021. Na obrazu je imel modro zaščitno masko z obeležji svoje stranke Milan Bandić 365 - Stranka dela in solidarnosti. Bandić je doslej šestkrat zapored zmagal na županskih volitvah v Zagrebu, ki ga vodi že skoraj 20 let.

Zagrebški župan je novinarjem dejal, da v demokratičnih državah o živih ljudeh ne pišejo knjig, ne snemajo filmov niti jim ne postavljajo spomenikov. "Ko gre za Bandića, pa je vse mogoče," je dejal. Juričanu je čestital za film, a je tudi dodal, da bi za milijon kun (133.500 evrov), kolikor naj bi stal film, posnel vsaj trikrat boljšega. Opravičil se je, da ne bo ostal na projekciji filma, ker ima druge obveznosti.

Režiser Juričan je dejal, da se je Bandić znova zlagal, ko je govoril o stroških filma, saj so bili polovico nižji. Povedal je, da so na filmu delali štiri leta in da bi si Bandić film ogledal v priporu, če bi bila Hrvaška pravna država. Ob filmu so objavili tudi knjigo Kumek, ki na 350 straneh podrobneje obravnava domnevne Bandićeve malverzacije, ki jih niso uspeli obdelati v filmu.

Zaradi interesa občinstva je bilo v nedeljo napovedanih več projekcij filma v dveh kinodvoranah. Potem ko so v nedeljo v državi začeli veljati ostrejši ukrepi zaradi covida-19 in so morali dodatno omejiti število gledalcev, pa so organizirali dodatne projekcije, ki so potekale od 9. ure.

Juričan je napovedal, da bo film v hrvaški kino distribuciji decembra. Na nedeljski premieri je bilo tudi več saborskih poslancev opozicijskih strank, kot tudi priljubljena hrvaška pevka Severina, so poročali hrvaški mediji. Večina obiskovalcev je pohvalila film.