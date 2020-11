Odkrili ostanke gospodarja in sužnja

Arheologi so našli ostanke dveh moških, ki sta pred skoraj 2000 leti umrla zaradi izbruha vulkana Vezuv, ki je pod seboj pokopal Pompeje

Arheologi so našli ostanke dveh moških, ki sta pred skoraj 2000 leti umrla zaradi izbruha vulkana Vezuv, ki je pod seboj pokopal Pompeje. Eden od njiju naj bi bil moški na visokem položaju in po predvidevanjih raziskovalcev lastnik drugega - sužnja. Za njuno smrt naj bi bil kriv termalni šok ob izbruhu, navaja britanski BBC.

Po besedah direktorja Arheološkega parka Pompeji Massima Osanne sta "mogoče iskala zatočišče" pred vulkanskim izbruhom, "ko sta bila odnešena proč". Pompeje je leta 79 zajel izbruh vulkana Vezuv. Mesto in njegovi prebivalci so od takrat pod pepelom ujeti v času in so bogat zgodovinski vir za arheologe.

Moška so odkrili ta mesec med izkopavanjem velike vile na obrobju Pompejev. Gospodar naj bi bil star med 30 in 40 leti, okoli vratu pa so našli ostanke toplega volnenega ogrinjala. Starost drugega moškega naj bi bila med 18. in 23. letom, njegova zdrobljena vretenca pa nakazujejo, da je bil suženj, ki je opravljal fizično delo.

"Smrt je povzročil termični šok, na kar nakazujejo tudi njuna stisnjena stopala in dlani," je po navedbah BBC dejal Osanna. Odkritje je opisal kot "neverjetno in izredno pričevanje" o jutru, ki mu je sledil vulkanski izbruh.

Moška so odkrili ta mesec med izkopavanjem velike vile na obrobju Pompejev. Gospodar naj bi bil star med 30 in 40 leti, okoli vratu pa so našli ostanke toplega volnenega ogrinjala. Starost drugega moškega naj bi bila med 18. in 23. letom, njegova zdrobljena vretenca pa nakazujejo, da je bil suženj, ki je opravljal fizično delo.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa so z uporabo laserjev in računalniške animacije uspeli narediti odlitke ostankov.

Izkopavanje pri vili v mestu Civita Giulina, ki leži 700 metrov stran od Pompejev, sicer poteka že nekaj let. Leta 2017 so tam odkrili ostanke konj.

Pompeje so ponovno odkrili stoletja po tem, ko so jih prekrili pepel, blato in lava. Po njegovemu izkopu je mesto postalo ena najbolj znamenitih atrakcij Italije.