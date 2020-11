Ogroženih 12 milijonov otrok v Jemnu

Stopnja akutne podhranjenosti otrok je v nekaterih delih države dosegla rekordno raven, samo letos pa se je povečala za deset odstotkov

Henrietta Fore

© unicef.org

Medtem ko Jemnu grozi najhujša lakota v zadnjih desetletjih, so življenja otrok ogrožena bolj kot kdaj koli prej, je včeraj opozorila izvršna direktorica Sklada ZN za otroke (Unicef) Henrietta Fore in izpostavila, da več kot 12 milijonov otrok v Jemnu potrebuje nujno humanitarno pomoč.

Opozorila je, da je stopnja akutne podhranjenosti otrok v nekaterih delih države dosegla rekordno raven, samo letos pa se je povečala za deset odstotkov. Skoraj 325.000 otrok, mlajših od pet let, je akutno podhranjenih in se bori za preživetje. Kolera in diareja ogrožata več kot pet milijonov otrok, so sporočili iz Slovenske fundacije za Unicef.

Globoka revščina, desetletja zaostanka v razvoju in več kot pet let grozljivih spopadov so otroke in njihove družine izpostavili smrtonosni kombinaciji nasilja in bolezni. Globoko krizo pa je še dodatno poglobila šandemija novega koromavirusa in jo spremenila v katastrofo, je opozorila Henrietta Fore.

Unicef je za zagotavljanje nujne pomoči v Jemnu v letošnjem letu prejel 237 milijonov ameriških dolarjev od potrebnih 535 milijonov, torej skoraj 300 milijonov dolarjev premalo. Opozarjajo, da zgolj humanitarna pomoč ne bo preprečila lakote niti končala krize v Jemnu.

Unicef je v Jemnu že desetletja prisoten s programi pomoči. V zadnjih letih je prisotnost razširil, da je pospešil dostavo humanitarne pomoči milijonom otrok.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je minuli teden opozoril, da se Jemen, ki je razdejan od vojne, sooča z neposredno nevarnostjo najhujše lakote na svetu v več desetletjih. "Če ne bo takojšnjega ukrepanja, bi lahko izgubili več milijonov življenj," je opozoril. Vse, ki imajo vpliv, je pozval k takojšnjemu ukrepanju, da bi preprečili katastrofo.

