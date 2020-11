Skoraj polovica vprašanih podpira uvedbo temeljnega dohodka za vse

© Borut Peterlin

Uvedbo temeljnega dohodka za vse, torej t. i. univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), v Sloveniji glede na raziskavo družbe Valicon podpira 48 odstotkov ljudi. Zamisli jih nasprotuje 14 odstotkov, ostali so neodločeni ali premalo informirani. Največji delež podpornikov je med osebami, ki so se izrekle za volivce Levice.

Ob omenjenih 48 odstotkih vprašanih, ki uvedbo UTD podpirajo, in 14 odstotkih nasprotnikov te ideje, jih je neodločenih 21 odstotkov, natančno petina pa se o tem ne more opredeliti oziroma je o tem premalo informirana, so sporočili iz Valicona.

Glede na to, katero stranko deklarativno podpirajo oziroma bi jo podprli, če bi bile volitve to nedeljo, je največ podpornikov uvedbe UTD med pristaši Levice, in sicer je takšnih 65 odstotkov. Sledijo pristaši stranke SAB (63 odstotkov), SMC (59 odstotkov) in zunajparlamentarne Piratske stranke (57 odstotkov). To so tudi tiste stranke, med katerih volivci uvedba UTD uživa več kot polovično podporo.

Sledijo deklarativni volivci LMŠ (50 odstotkov), zunajparlamentarne Dobre države (49 odstotkov) in SD (47 odstotkov). Manjši so odstotki podpore med volivci treh preostalih trenutnih koalicijskih strank - DeSUS in SDS (po 38 odstotkov) ter NSi (37 odstotkov) in pri zunajparlamentarni Listi Andreja Čuša - Zeleni Slovenije (38 odstotkov). Najnižja je podpora med volivci prav tako zunajparlamentarne SLS (33 odstotkov) in SNS (21 odstotkov).

Najvišji delež izrecnih nasprotnikov zamisli je med deklarativnimi volivci SLS (25 odstotkov). Sledita SDS (19 odstotkov) in SNS (18 odstotkov). Pri strankah, kjer je podpora uvedbi UTD večja od povprečja v raziskavi, se delež nasprotnikov giblje pri 10 odstotkih ali pod to ravnjo. Izjema je LMŠ, kjer je pri 12 odstotkih. Najmanj je nasprotnikov med deklarativnimi volivci Levice in Dobre države (po sedem odstotkov).

Največji skupni delež neodločenih in po lastni oceni premalo informiranih je med deklarativnimi volivci SNS (61 odstotkov). Sledijo volivci DeSUS (47 odstotkov), NSi in Liste Andreja Čuša - Zeleni Slovenije (46 odstotkov) ter Dobre države (44 odstotkov). Pri volivcih največje parlamentarne stranke SDS je takšnih 43 odstotkov, pri pristaših SD 43 odstotkov in pri tistih LMŠ 38 odstotkov.

Najnižji so deleži neodločenih in premalo informiranih pri deklarativnih volivcih četverice strank, ki uvedbo UTD tudi najbolj podpirajo, torej pri Levici (28 odstotkov), SAB (27 odstotkov), SMC (32 odstotkov) in Piratski stranki (35 odstotkov).

Valicon je spletno raziskavo sredi oktobra opravil na vzorcu 2460 oseb, starih od 18 do 75 let.