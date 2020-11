Trump pristal v začetek tranzicije oblasti

Trump je prižgal zeleno luč za začetek tranzicije oblasti, čeprav volilnega poraza še vedno ni priznal

Donald Trump

Več kot dva tedna po porazu na volitvah, je ameriški predsednik Donald Trump Upravi splošnih služb (GSA) prižgal zeleno luč za začetek tranzicije oblasti, čeprav volilnega poraza še vedno ni priznal. Novoizvoljeni predsednik Joseph Biden se doslej ni mogel neovirano pripravljati na prevzem oblasti 20. januarja 2021, ker ni imel dostopa do proračunskih sredstev, predvidenih za tranzicijo, in dostopa do zveznih agencij, na primer do zvezne policije FBI, ki vodi postopke pregleda preteklosti ministrskih in drugih kandidatov za visoke vladne položaje, prav tako ni imel dostopa do obveščevalnih poročil.

Trump je novico tvitnil, pred tem pa je v javnost prišlo pismo šefice GSA Emily Murphy, ki je doslej blokirala tranzicijo med iskanjem nove zaposlitve.

Sporočila je, da se je sama odločila za začetek tranzicije na podlagi zakona in dostopnih dejstev. "Nikoli ni nihče name pritiskal neposredno ali posredno," je sporočila v pismu Bidnu. Do odločitve je prišlo potem, ko je volilna komisija v Michiganu potrdila Bidnovo zmago.

Doslej nobena Trumpova tožba ni uspela spremeniti izida volitev. Zmago Bidna naj bi danes med drugimi potrdila tudi Nevada, večina držav pa mora to storiti do začetka decembra. Poleg Michigana je Bidnovo zmago že potrdila Georgia, ne glede na to, da bodo tam na zahtevo Trumpove kampanje še enkrat šteli glasovnice.

Začetek tranzicije je v ponedeljek zahtevalo 160 direktorjev ameriških podjetij in več kot sto republikanskih strokovnjakov za nacionalno varnost, med njimi ministri nekdanjih republikanskih vlad.

Trump je v tvitu še sporočil, da se bodo borili naprej in verjame, da bodo zmagali. "Kljub temu pa v interesu države priporočam, naj Emily stori vse, kar je potrebno glede uvodnih protokolov, in svoji ekipi sem naročil isto," je tvitnil Trump.

Pred potrditvijo volilnega izida v Michiganu se je opogumilo še nekaj republikancev, ki so javno zahtevali začetek tranzicije. Med njimi senator iz Tennesseeja Lamar Alexander, ki se januarja odpravlja v pokoj, pa tudi senator iz Ohia Rob Portman.

Že prej so to storili senatorji Mitt Romney iz Utaha, Lisa Murkowski iz Aljaske, Ben Sasse iz Nebraske, Shelley Moore Capito iz Zahodne Virginije in Susan Collins iz Maina.

