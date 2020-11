V Avstriji začetek cepljenja proti covidu-19 predvidoma januarja

Najprej bodo cepili starejše od 65 let ter osebje v domovih za starejše in oskrbovalnih domovih

© pixabay.com

V Avstriji se bo cepljenje proti covidu-19 začelo predvidoma januarja prihodnje leto, je danes na novinarski konferenci napovedal avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober. Najprej bodo cepili starejše od 65 let ter osebje v domovih za starejše in oskrbovalnih domovih.

Prednost bodo imele tudi visoko rizične skupine oseb z že diagnosticiranimi predhodnimi boleznimi ter zdravstveno in negovalno osebje v bolnišnicah, ordinacijah ter reševalnih in socialnih službah. V drugem četrtletju prihodnjega leta pa bo cepljenje proti covidu-19 predvidoma na voljo tudi za ostale prebivalce.

Avstrijsko ministrstvo za zdravje pravi, da ima država že pripravljenih 200 milijonov evrov za nakup 16,5 milijona odmerkov cepiva. Na Dunaju si bodo po besedah Anschoberja prizadevali, da bi dosegli več kot 50-odstotno precepljenost, vendar je prvem mestu varnost in ne časovni dejavnik.

V Avstriji so v zadnjih 24 urah ob 28.070 opravljenih testih potrdili 4377 novih okužb z novim koronavirusom, kar je bistveno manj kot pred tednom dni. Upad števila novih okužb je po njegovem mnenju posledica delnega zaprtja države.

Slabše novice sicer prihajajo iz avstrijskih bolnišnic. V zadnjih 24 urah je umrlo 118 bolnikov s covidom-19. Na oddelkih intenzivne nege je prvič več kot 700 bolnikov s covidom-19, in sicer 704, kar je 19 več kot dan prej. Upočasnila pa se je rast števila bolnikov na teh oddelkih in je trenutno pri sedmih odstotkih. V preteklih dneh so imeli tudi dobrih 30 odstotkov, še navaja APA.