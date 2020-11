Ukrepi slabšajo duševno zdravje varovancev v domovih

Nekaj so jih morali zato poslati v bolnišnico, čeprav jim nudijo pomoč psihiatrinje

© pxfuel.com

Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so močno vplivali tudi na življenje varovancev s posebnimi potrebami v domovih. Čeprav ukrepe večina varovancev razume in spoštuje, se je poslabšalo predvsem njihovo duševno zdravje, pravijo v Domu Lukavci, kjer so po uradnih podatkih v ponedeljek potrdili največ okužb med domovi.

V posebnem socialnovarstvenem zavodu Dom Lukavci v občini Križevci, kjer je lahko uradno 331 varovancev, jih je zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov trenutno 339. Po testiranjih v petek in soboto je bilo pozitivnih na novi koronavirus 36 varovancev, eden od teh je v bolnišnici, okuženih je tudi 12 zaposlenih.

Kot je za STA povedala direktorica doma Stanka Vozlič, v prvem valu niso imeli okužb, prvo so pri varovancu potrdili 13. oktobra. Že pred tem pa so jih pripravljali na nove razmere, ko bodo enote zaprte in ne bo prehajanja med njimi, ko bodo morali ostati v sobah, nositi maske in si razkuževati roke.

Vsi okuženi so znotraj enote, ki je v prostorih gradu v Lukavcih. V dislociranih enotah, stanovanjskih hišah, kjer živijo v manjših skupnostih in jih imajo v občinah Veržej, Ljutomer in Križevci, okužb ni.

"Sicer jih večkrat opozarjamo, vendar ukrepe upoštevajo, težave pa imajo predvsem zaradi manj socialnih stikov. Ker so omejeni pri gibanju, se ne morejo družiti s tistimi, s katerimi bi se želeli, zato so bolj depresivni, razdražljivi, napeti, se pritožujejo," pojasnjuje Vozličeva.

Nekaj so jih morali zato poslati v bolnišnico, čeprav jim nudijo pomoč psihiatrinje, večjih težav pa zaenkrat niso imeli.

Osem stanovalcev, ki so okužbo, potrjeno pred mesecem v eni od dislociranih enot, preboleli, je imelo le blage simptome. Tudi zdaj se večina počuti dobro in okužbo preboleva brez simptomov, le redki z blagimi simptomi, kot je povišana telesna temperatura, je še povedala Vozličeva.