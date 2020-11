Bojana Beović: »Vladi bomo predlagali podaljšanje ukrepov brez sprememb«

"A nekaj je predpisati ukrep, drugo pa je njegovo upoštevanje," je prepričana vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje

Dr. Bojana Beović

© Borut Krajnc

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je za STA povedala, da bo skupina vladi ta teden predlagala podaljšanje veljavnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, o morebitnih spremembah bi se lahko pogovarjali šele takrat, ko bodo nazadnje sprejeti ukrepi pokazali učinek, to je proti koncu tega tedna.

Beović je v pogovoru za STA povedala, da novi koronavirus še vedno v veliki meri kroži med prebivalstvom, kljub temu da nekateri ukrepi, kot so zaprti vrtci, šolanje na daljavo itd. trajajo že mesec dni. "A nekaj je predpisati ukrep, drugo pa je njegovo upoštevanje," je dodala.

V nekaterih državah so po nekaj tednih trajanja ukrepov - denimo v Avstriji - zaznali umirjanje epidemiološke situacije, pri nas tega ni zaznati, kar Beović pripisuje drugačnemu dojemanju teh ukrepov v naši družbi. K takšnemu dojemanju pa da pripomore tudi nepodpora oz. polemiziranje o ukrepih v osrednjih medijih, je bila kritična.

Po njenih besedah ni smiselno kakor koli spreminjati ukrepe, dokler ne pokažejo učinka, ki ga pričakujejo proti koncu tedna. Zato bo svetovalna skupina ta teden vladi zaenkrat predlagala podaljšanje veljavnosti teh ukrepov.

Virus se več kot očitno po njenih besedah širi v delovnih okoljih, saj se v vrtcih, šolah, lokalih itd. ne more, ker so ti zaprti. Zato po njenih besedah tudi ne bodo mogli predlagati sproščanja ukrepov, ki bi olajšali delovanje gospodarstva. Da bi zaustavili širjenje v podjetjih, pa morajo podjetja sama poskrbeti tako, da preprečijo stike oz. prenose med zaposlenimi, je dejala.

Beović je komentirala tudi napoved premierja Janeza Janše o množičnem prostovoljnem testiranju prebivalstva. Po njenih besedah se svetovalna skupina nagiba k tarčnemu množičnem testiranju, torej da bi testirali tiste skupine, ki so posebej ogrožene zaradi morebitne okužbe. Ob tem se je tedensko testiranje zdravstvenih delavcev že začelo, testirali bodo tudi v domovih za starejše.

Na vprašanje, kako naj bi to potekalo in v kakšnem obsegu, pa je dejala, da Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) predlaga, da se v DSO izvaja ponavljajoče testiranje od dva do trikrat na teden. S tem bi lahko verjetno preprečili veliko okužb, čeprav dobrih raziskav na to temo še ni, je dejala.

Množično testiranje bi tako potekalo s hitrimi oz. antigenskimi testi. Odločitev, ali bi pozitiven test potrjevali še s PCR testom, za kar so se odločili v nekaterih zdravstvenih ustanovah, pa je po besedah Bojane Beović odvisna tudi od tega, v kolikšni meri je virus razširjen v populaciji. Če je veliko okužb, potem je verjetnost, da je hitri test lažno pozitiven, majhna. Če je v populaciji malo okužb, pa je verjetnost lažnega pozitivnega rezultata večja, zato je dvojno potrjevanje s PCR testom v tem primeru bolj smiselno.

Se pa strinja s pomisleki, da lahko množično testiranje prebivalstva naredi tudi škodo s tem, ko lahko pri tistih, katerih test je v tistem trenutku negativen, da občutek lažne varnosti.

Nekatera podjetja so že začela testiranja svojih zaposlenih. Bojana Beović pravi, da ne bodo predlagali vladi, da bi morala vsa podjetja izvajati takšna testiranja. Tista, ki to želijo, pa se lahko odločijo, a mora testiranje potekati na reguliran način, torej morajo sodelovati z zdravstvenim izvajalcem. Torej ne morejo kar sami odvzemati brisov, prav tako mora biti izvid ustrezno interpretiran in izvedeni ukrepi, to je izolacija pozitivnih, je še dodala.