V zdravstvenih domovih večinoma brez množičnega testiranja zaposlenih

Razmere v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Slovenj Gradcu, Velenju in na Ptuju

Zdravstveni dom Bežigrad

© zd-lj.si

V zdravstvenih domovih (ZD) po Sloveniji povečini še niso začeli izvajati množičnega testiranja zaposlenih na novi koronavirus. Med izjemami je mariborski ZD. Ponekod so hitre teste šele dobili, drugod jih naročajo, v nekaterih ustanovah pa se niso odločili za nabavo hitrih testov, ampak testirajo le z molekularnimi.

Od ponedeljka je sicer obvezno testiranje na okužbo z novim koronavirusom med zaposlenimi v zdravstvu. Uvajanje testiranja zaradi organizacijskih in logističnih izzivov poteka postopno, od 7. decembra pa bodo morali delodajalci zagotavljati vsakotedensko testiranje za vse zaposlene, razen za tiste, ki so že preboleli okužbo.

Ljubljana

V največjem zdravstvenem domu v Sloveniji še niso začeli s testiranjem. So pa za STA pojasnili, da hitre antigenske teste že uporabljajo na urgenci. "Z njimi smo preskrbljeni glede na potrebe, čemur bomo sledili tudi v prihodnje," so navedli.

Maribor

V ZD dr. Adolfa Drolca so v ponedeljek začeli testirati vse zaposlene. "Začeli smo v organizacijskih enotah nujne medicinske pomoči ter varstva otrok in mladine. Včeraj naj bi testirali v enoti splošno zdravstveno varstvo, danes v patronaži in tako naprej," je za STA pojasnil pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus.

V ponedeljek so testirali okoli sto zaposlenih, novih okužb pa niso potrdili.Za prvo skupino za testiranje so izbrali službe, kjer je bila v preteklih dneh prisotna okužba in je bila torej večja verjetnost okužbe pri ostalih zaposlenih.

Že prej so preventivno so testirali posamezne zaposlene, zdaj pa naj bi v enem tednu opravili teste pri vseh zaposlenih. Medtem ko so prej uporabljali molekularne PCR teste, zdaj uporabljajo hitre antigenske teste, kjer je rezultat znan po 15 minutah. "Če je s tem testom potrjena okužba, nato izvedemo še PCR test, da imamo dvojno potrditev," je povedal Jus.

Dodal je, da so izbrali hitri test z največjo zanesljivostjo, zaenkrat jih imajo dovolj. "Čakamo le še navodilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kam vnašati rezultate. Ti testi naj bi bili plačani preko proračuna, a nam je jasno, da moramo voditi ustrezne evidence," je še povedal Jus.

Testiranje vseh zaposlenih vsak teden je po njegovih besedah velik organizacijski zalogaj. "Testiranja je treba organizirati na način, da ni moten delovni proces, torej da imamo normalno delovanje vseh naših ambulant," je povedal Jus. Trenutno je zaradi okužbe ali stika z okuženim odsotnih okoli 110 zaposlenih, torej dobra desetina kadra.

Kranj

V ZD Kranj so nekaj hitrih testov že kupili, a testiranja še niso začeli. Po besedah direktorice Lilijane Gantar Žura še čakajo točna navodila za testiranje. Bodo pa ta teden začeli testirati rizične skupine, torej zaposlene v dežurni ambulanti in na covidnih točkah.

Gantar Žura je še pojasnila, da bodo pri posameznih zaposlenih verjetno testirali tudi na prisotnost protiteles, na podlagi česar bodo potem določali, koga je sploh smiselno testirati. "Množično testiranje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu pa se mi ne zdi smiselno," je dejala.

Kot je ocenila, verjetno obstajajo razlike med zdravstvenimi ustanovami in bi bila ponekod testiranja morda smiselna. Pri njih pa zaenkrat niso imeli težav z izbruhi med zaposlenimi, čeprav so imeli posamezne primere okužbe. Zabeležili so le en prenos okužb med zaposlenimi, in sicer v patronažni službi, kjer so takrat testirali celoten oddelek, okužba pa se je pokazala pri petih od 30 zaposlenih.

Slovenj Gradec

V ZD Slovenj Gradec so včeraj prejeli prvo pošiljko 120 hitrih testov za vse zaposlene. Medtem pripravljajo načrt, kako bo testiranje potekalo, saj imajo vse kadrovske zmogljivosti že zdaj zelo zasedene, je za STA povedala direktorica Marjeta Vaupot. Poleg tega še ni znano, ali bodo morali testiranja opravljati tudi v domovih za starejše, je opozorila.

Za nadaljnje nabave večje količine hitrih testov pripravljajo javno naročilo. Sicer pa je ZD Slovenj Gradec doslej svoje zaposlene po potrebi testiral s PCR testi. Zaradi okužb in karanten je trenutno odsotnih šest zaposlenih. Kljub temu v domu delujejo vse ambulante družinske medicine in vse zobozdravstvene ambulante, tudi dežurna in patronažna služba.

Velenje

Direktor ZD Velenje Janko Šteharnik je za STA danes pojasnil, da zaposlene testirajo, a ne s hitrimi antigenskimi testi, ker jim ne zaupajo. "Ker so pregledi preventivni, torej so ljudje brez simptomov, je v takšnem primeru hitri test nezanesljiv," je dodal. Hitrih testov zato niti ne kupujejo, ampak testirajo s PCR testi.

Ptuj

Ptujski zdravstveni dom je prejel prvih sto hitrih testov, s katerimi so po besedah direktorice Metke Petek Uhan v ponedeljek opravili teste pri reševalcih. So se pa pridružili skupnemu javnemu naročilu celjske območne skupnosti zdravstvenih zavodov in čakajo na zaključek postopka nabave. Ta trenutek večjih težav z okužbami med zaposlenimi nimajo, od 250 zaposlenih je doma okoli deset sodelavcev, večina se počasi vrača na delo.