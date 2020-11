»Četudi sami niste ogroženi, pomislite na svoje starše, babice in dedke ter vse starejše«

Sindikat upokojencev poziva k zagotovitvi primerne varnosti v domovih za starejše ter poudarja, da bi morali odgovorni poskrbeti za dobro plačilo zdravstvenega in negovalnega osebja, tako v domovih za starejše kot v bolnišnicah

V Sindikatu upokojencev Slovenije ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom v domovih za starejše od pristojnih zahtevajo, da nemudoma sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo starostnikom v domovih zagotovili vsaj takšno varnost, kot bi jo imeli doma. Vse pozivajo tudi k solidarnosti in upoštevanju ukrepov, ki jih sprejemajo odgovorni.

V Sindikatu upokojencev Slovenije, ki je del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, opozarjajo, da je trenutno za starostnike v Sloveniji najbolj nevarno, če prebivajo v domu za starejše, saj se je do zdaj s koronavirusom v domovih okužilo veliko več starostnikov, kot med tistimi, ki živijo doma. Zato v sindikatu zahtevajo sprejem takšnih ukrepov, s katerimi bo starostnikom v domovih za starejše zagotovljena vsaj takšna varnost, kot bi jo imeli, če bi prebivali doma. Prepričani so namreč, da zdajšnji ne zadoščajo.

Med drugim po zgledu drugih držav predlagajo redno testiranje osebja in oskrbovancev, enako zaščito osebja v domovih za starejše, kot jo ima osebje v bolnišnicah, zadostno število osebja in boljšo organizacijo dela. "Predvsem pa bi morali odgovorni poskrbeti za dobro plačilo zdravstvenega in negovalnega osebja, tako v domovih za starejše kot v bolnišnicah," so zapisali.

"Mnogi pri nas preprosto ne verjamejo, da je covid-19 resnično grožnja vsem, še najbolj pa starejšim. Zdaj je tudi že jasno, da primerjave z gripo niso ustrezne. Če je leta 2019 zaradi gripe umrlo približno 160 ljudi, jih je letos za covidom-19 že 1097. Ukrepi, ki omejujejo osebno svobodo ljudi, zagotavljajo starejšim večjo možnost preživetja. Četudi sami niste ogroženi, pomislite na svoje starše, babice in dedke ter vse starejše, ki jih poznate ali pa tudi ne."



Nikakor se tudi ne strinjajo z logiko, da premeščanje starejših v bolnišnico "samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno". Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč po njihovih navedbah kažejo, saj je bilo od začetka epidemije do 15. novembra v bolnišnice sprejetih le 15 odstotkov s koronavirusom okuženih stanovalcev domov za starejše, skupaj pa jih je umrlo že 365.

