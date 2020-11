Pahor: »Bidnove poteze dajejo veliko upanje za dosego globalne podnebne pravičnosti«

Predsednik republike Pahor pozdravlja Bidnovo odločitev, da za posebnega odposlanca za podnebje predlaga Johna Kerryja

Tvit Boruta Pahorja

© Twitter

"Odločitev novoizvoljenega predsednika ZDA Joeja Bidna, da za posebnega odposlanca za podnebje v svoji administraciji predlaga nekdanjega državnega sekretarja Johna Kerryja, ter namera za vnovičen pristop ZDA k pariškemu podnebnemu sporazumu dajeta veliko upanje za dosego globalne podnebne pravičnosti," ocenjuje predsednik republike Borut Pahor.

Pahor je to v slovenščini in angleščini zapisal na Twitterju in pri tem dodal ključnik podnebno ukrepanje zdaj.

S tem se je predsednik republike odzval na eno od javno že predstavljenih kadrovskih potez novoizvoljenega ameriškega predsednika, ki začenja sestavljati svojo prihodnjo administracijo. Ta bo lahko začela naloge izvršilne oblasti opravljati po Bidnovi slovesni inavguraciji 20. januarja prihodnje leto.

Biden se je tako odločil, da bo imel posebnega odposlanca za podnebje. Za ta položaj je izbral nekdanjega državnega sekretarja, senatorja in demokratskega predsedniškega kandidata Johna Kerryja, ki je v imenu ZDA tudi podpisal pariški podnebni sporazum. Njegovo imenovanje je po mnenju opazovalcev jasen znak, da bo nova ameriška vlada v nasprotju s trenutno administracijo predsednika Donalda Trumpa znova zavezana boju proti podnebnim spremembam.

"Vračam se v vlado, da bi Amerika spet naslavljala največji izziv te generacije in tistih, ki bodo sledile."



John Kerry

"Vračam se v vlado, da bi Amerika spet naslavljala največji izziv te generacije in tistih, ki bodo sledile," je po imenovanju na Twitterju zapisal Kerry. "Podnebna kriza zahteva, da sodelujemo vsi," je poudaril.

Da Bidnova administracija vsaj v pristopu načrtuje precejšen odmik od politike Trumpove administracije, ki je z argumentom, da je škodljiv za ameriško gospodarstvo, ZDA umaknila iz pariškega sporazuma, je pokazala tudi napoved novoizvoljenega predsednika, da bo gospodarsko najmočnejšo državo na svetu vrnil pod okrilje omenjenega prvega globalnega dogovora o boju proti podnebnim spremembam.