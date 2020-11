Pivec Erjavcu: »Svojo nesposobnost skrivate za ideologijo in bojem proti fašizmu«

Nekdanja ministrica in bivša predsednica stranke DeSUS je v pismu ostro napadla Karla Erjavca in Tomaža Gantarja

Aleksandra Pivec / Karl Erjavec

© arhiv Mladine

Nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec se je med dopisnim kongresom stranke v odprtem pismu ostro odzvala na nagovor kandidata za predsednika Karla Erjavca. Njemu in začasnemu zastopniku DeSUS ter ministru Tomažu Gantarju med drugim očita, da dajeta prednost ideologiji. Gantarju nalaga odgovornost za razmere v zdravstvu in ga poziva k odstopu.

"Kot minister za zdravje morate prevzeti odgovornost za to, da nam danes umre v Sloveniji največ ljudi, sorazmerno, glede na število prebivalcev v Evropi. V najtežjih časih vas praktično ni bilo zaznati, vaše delo so opravljali drugi. Danes jim očitate prav to, da so delali," je v javnem pismu, sicer naslovljenem na Gantarja in Erjavca, navedla Aleksandra Pivec.

Gantarja je pozvala, naj se ne skriva za političnimi floskulami in politikantstvom, ampak stopi pred ljudi in prevzame odgovornost. Kot ocenjuje, je nahrbtnik na Gantarjevih ramenih postal pretežak.

Gantar je za STA v odzivu na odprto pismo dejal le, da ni vredno komentarja.

Pivec je še poudarila, da je bila DeSUS ustanovljena kot neideološka stranka. Erjavec je namreč v kongresnem nagovoru navedel, da ima vsaka politika svojo ideologijo, ideologija DeSUS pa je antifašizem, socialna država, javno zdravstvo in javno šolstvo.

Erjavcu ob tem želi, da po mnogih izkušnjah v politiki spozna, da politika ni peskovnik izbrancev, da po svoji volji in presoji upravljajo s premoženjem države in z ljudmi. "Pri tem pa svojo nesposobnost skrivate za ideologijo in vašim tako imenovanim bojem proti fašizmu," je dodala.

Po njeni oceni je ključna razlika med njo in Gantarjem ter Erjavcem v tem, da je ona dajala prednost programu stranke, onadva pa ideologiji.

Dotaknila se je tudi aktualnih političnih razmer in Gantarjevega predloga za razrešitev državne sekretarke Tine Bregant. "Zato, da boste - ali si želite - v najbolj neprimernem času in okoliščinah zrušiti vlado, ne bo kriv niti volivec DeSUS niti jaz niti gospa Bregant. To bo še ena več od potez izbrancev, ki se skrivajo za vami," je zapisala Aleksandra Pivec.

Želi si, da se ob prvi priložnosti naša družba spremeni. "To nam bo uspelo le tako, da ljudem ponudimo priložnost za drugačen izbor na volitvah. Stranko, ki bo sredinska, neideološka, ki bo povezovala, in ne razdvajala. Stranko, ki se bo ukvarjala z realnimi izzivi in stiskami ljudi, ki bo delovala za prihodnost, brez bremen preteklosti," je navedla. Zanimivo, da to trdi nekdanja ministrica, ki je vstopila v vlado Janeza Janše ter vseskozi podpirala sodelovanje v vladi, ki jo vodi SDS, stranka, ki ideološko Slovenijo najbolj razdvaja in ljudi vseskozi spominja na "komunistično" preteklost.

Pivec, tedaj kmetijska ministrica, je Erjavca premagala na januarskem kongresu, a je bil njen mandat kratek. S položajev v vladi in stranki se je poslovila po očitkih javnosti glede plačil gostovanj po Sloveniji in prepletanja službenih in družinskih aktivnosti. Erjavec je zatem spet stopil v politično igro.

Njegov protikandidat za predsednika je Srečko Felix Krope. Kongres DeSUS se je začel v petek, končal se bo 5. decembra, ko bodo razglasili rezultate.