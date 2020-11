Pozivi k prenehanju nasilja nad ženskami

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

© pixabay.com

Ob mednarodnem dnevu, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1999, se vrstijo pozivi k prenehanju nasilja nad ženskami. Zmanjša ga lahko samo ozaveščena družba, je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić pa je pozvala, da morajo biti ukrepi za manj nasilja ključni pri omejevanju gibanja zaradi epidemije covida-19. Letošnje geslo je Pobarvajte svet oranžno s podnaslovom Podpri s sredstvi, odgovori, prepreči in zbiraj.

Svetina ugotavlja, da se je med epidemijo covida-19 razmahnila tudi epidemija nasilja nad ženskami in v družinah. Samo med 16. marcem in 31. majem je bilo namreč po podatkih policije 11 odstotkov več obravnav kaznivih dejanj nasilja v družini, po podatkih nekaterih nevladnih organizacij pa se je povečalo tudi število klicev na telefonske linije za pomoč.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se strinja, da gre za resen družbeni problem in eno od najhujših kršitev človekovih pravic. V času izbruha novega koronavirusa je po njihovem mnenju še toliko bolj pomembno, da vse pristojne vladne institucije aktivno pristopijo k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami tudi v času epidemije.

Po njihovih zagotovilih ustrezni programi potekajo na daljavo. Varne hiše, krizni centri in materinski domovi tako delujejo naprej, le da upoštevajo preventivne ukrepe. Za preprečevanje dejavnikov tveganja za pojav nasilja pa so pripravili predlog javnega razpisa za pomoč najbolj ranljivim med epidemijo.

V okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki se bodo začeli danes, ministrstvo znova namenja posebno pozornost spletnemu nasilju in nadlegovanju žensk in deklet.

Nasilje nad ženskami in deklicami v družini predstavlja pandemijo v senci, so izpostavili v Agenciji ZN za ženske. Nanjo se je treba po njihovem pozivu odzvati globalno in skupaj ter jo ustaviti. V svetu je ena tretjina žensk žrtev fizičnega ali spolnega nasilja zlasti intimnega partnerja. Samo lani je bilo 243 milijonov žensk in deklet žrtev partnerjevega spolnega ali fizičnega nasilja, so navedli.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je ministrstvo in vlado pozvala, da nemudoma začneta postopek za ratifikacijo konvencije Mednarodne organizacije dela o odpravi nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu. Ta potrjuje, da ima vsakdo pravico do dela brez nasilja in nadlegovanja.

Nasilja nad ženskami je med pandemijo več tudi v drugih evropskih državah, navaja generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić. Učinkoviti ukrepi za zaščito žensk in otrok morajo biti po njeni oceni ključni pri omejevanju gibanja zaradi epidemije v posamezni državi.

Nasilje nad ženskami in deklicami v družini predstavlja pandemijo v senci, so izpostavili v Agenciji ZN za ženske. Nanjo se je treba po njihovem pozivu odzvati globalno in skupaj ter jo ustaviti. V svetu je ena tretjina žensk žrtev fizičnega ali spolnega nasilja zlasti intimnega partnerja. Samo lani je bilo 243 milijonov žensk in deklet žrtev partnerjevega spolnega ali fizičnega nasilja, so navedli.

S 25. novembrom se vsako leto začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki se zaključijo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic.