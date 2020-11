Protirasistična skladba Black Parade zastavonoša nominacij za grammyje

Beyonce osvojila devet nominacij za prestižne glasbene nagrade

Priljubljena glasbenica Beyonce je na torkovi večerni razglasitvi nominacij za grammyje osvojila kar devet nominacij. V kategoriji za posnetek leta je bila Beyonce nominirana tako z Black Parade kot za sodelovanje z Megan Thee Stallion pri skladbi Savage, za Black Parade pa je prejela tudi nominacijo za pesem leta. Nagrade grammy bodo že 63. podelili 31. januarja 2021, podelitev pa bo povezoval komik Trevor Noah. Če podelitve ne bo mogoče izvesti v živo, se bodo organizatorji prilagodili epidemiološki situaciji.

Beyonce si je nominacije za skladbo Black Parade, ki jo je izdala junija ob množičnih protirasističnih protestih in ponovnem izbruhu nasilja nad temnopoltimi Američani, prislužila še v kategorijah za najboljšo R&B izvedbo in najboljšo R&B pesem. Nominirana je bila še za najboljši video za Brown Skin Girl ter za najboljši glasbeni film Black Is King, za sodelovanje pri Savage pa si je prislužila še nominaciji za najboljšo rap izvedbo in najboljšo rap pesem.

Tinhb9l6PIc

Po številu nominacij ji sledita Dua Lipa in Taylor Swift s šestimi nominacijami, med najbolj uspešnimi nominiranci pa je bil tudi raper Roddy Ricch, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Taylor Swift si je med drugim prislužila nominacijo za album leta Folklore, singl z albuma Cardigan pa nominacijo v kategoriji za pesem leta, pri kateri je v ospredju avtorski pečat dela, pri posnetku leta pa nagrajujejo celotno produkcijsko ekipo, ki stoji za skladbo.

K-a8s8OLBSE

Poleg Black Parade so za pesem leta nominirane še skladbe, ki jih so/podpisujejo Roddy Ricch (The Box), lanska velika grammyjevska zmagovalka Billie Eilish (Everything I Wanted) in raper Post Malone (Circles).

UNZqm3dxd2w

EgBJmlPo8Xw

wXhTHyIgQ_U

V letošnjem letu, ko je epidemija novega koronavirusa izredno prizadela glasbeno industrijo, je med nominiranci v glavnih kategorijah zaznati porast plesnega popa. Prav tako si je nominacije prislužilo veliko izvajalk.

Med svežimi imeni je s petimi nominacijami v ospredju pevka in avtorica Brittany Howard, sicer bolj znana kot pevka skupine Alabama Shakes, ki je pozornost pritegnila s studijskim prvencem Jaime. Štiri nominacije je v glavnih pop kategorijah prejel Justin Bieber, prav toliko pa sta si jih prislužila tudi Billie Eilish in raper DaBaby.

Razglasitev nominacij pa je spremljalo tudi razočaranje glasbenika The Weeknda, ki ni prejel nobene nominacije, kljub temu, da je bil njegov letošnji album After Hours s singlom Blinding Lights izredno dobro sprejet in je osvajal vrhove lestvic. Glasbenik je v torek zvečer po Twitterju s svojimi 13,5 milijona sledilci delil zapis: "Grammyji so sprijeni. Dolžni ste meni, mojim oboževalcem in transparentnosti industrije."

4NRXx6U8ABQ