Umrl je Diego Maradona

V 61. letu starosti se je poslovil legendarni nogometni zvezdnik

V 61. letu starosti je na svojem domu v Tigreju v Buenos Airesu umrl nekdanji sloviti argentinski nogometaš Diego Armando Maradona, poroča več svetovnih medijev, med njimi tudi italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na argentinski časnik Clarin.

Maradona je bil v začetku meseca operiran na možganih zaradi krvnega strdka, 11. novembra pa je bil po okrevanju izpuščen v domačo oskrbo.

Nekdanji argentinski reprezentant in svetovni prvak je bil sicer nazadnje trener argentinskega kluba z imenom Gimnasia de La Plata.

Svetovno slavo in kultni status pa je v srcih ljubiteljev nogometa doma v Argentini in po svetu dobil s svojimi dejanji in igrami na svetovnem prvenstvu v Mehiki leta 1986, ko je z roko dosegel gol proti Angliji. V medijih je tako Maradonina roka dobila vzdevek kar Božja roka. Gre za besedno zvezo, ki jo je uporabil sam legendarni nogometaš. Na tem zaključnem turnirju so Argentinci osvojili naslov svetovnih prvakov, v velikem finalu so premagali Nemce s 3:2.

Maradona je v svoji bogati nogometni karieri igral za Argentinos Juniors, Boco Juniors, Barcelono, Napoli, Sevillo ter Newell's Old Boys.

Kot trener je delal v Mehiki, Združenih arabskih emiratih in rodni Argentini. Med letoma 2008 in 2010 je bil tudi selektor argentinske reprezentance.

