Morski pes iz filma Žrelo v muzeju

Maketa je postavljena v muzeju ameriške filmske akademije v Los Angelesu, ki bo vrata odprl predvidoma aprila 2021

Po več kot štiridesteih letih, ko je 7,6 metra dolga maketa morskega psa v legendarnem filmu Žrelo (1975) terorizirala plavalce, je sedaj postavljena v dolgo pričakovanem muzeju ameriške filmske akademije v Los Angelesu, ki bo vrata odprl predvidoma aprila 2021. Morski pes je dobil ime Bruce po ostremu odvetniku režiserja filma Stevena Spielberga. Tehta več kot pol tone in je trenutno največji predmet v zbirki filmskega muzeja.

Bruce je postavljen devet metrov nad tretjim nadstropjem muzeja ameriške filmske akademije, ki vsako leto podeljuje nagrade oskar. Plenilec iz steklenih vlaken je edina preostala različica, ki so jih ustvarili za film Žrelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ker je bila maketa, široka približno 1,5 metra, prevelika za dvigala muzeja, so jo skozi okno v stavbo dvignili z žerjavom. "Za Brucem je dolgo popotovanje, odkar smo ga pridobili leta 2016, in ne bi mogli biti bolj zadovoljni, da ga lahko sprejmemo v njegov novi dom," je dejal predsednik muzeja Bill Kramer.

Muzej napovedujejo kot "vodilno svetovno ustanovo, posvečeno umetnosti in znanosti filmov". V njem bo približno 13 milijonov fotografij, scenarijev, kostumov in rekvizitov, med njimi rdeči čeveljci Judy Garland iz Čarovnika iz Oza (1939) in ogrinjalo Bele Lugosija iz filma Drakula (1931).

Po načrtih bodo muzej odprli 30. aprila 2021, čeprav so vsi muzeji v Los Angelesu trenutno zaprti zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Futuristični muzej naj bi vseboval kino s 1000 sedeži znotraj navidez viseče krogle iz stekla, betona in jekla, ki ga je zasnoval priznani italijanski arhitekt Renzo Piano. Kinodvorano s predelanim nakupovalnim središčem, v katerem bodo glavne galerije in Bruce, bodo povezane z mostovi.

Kot je septembra poročala nemška tiskovna agencija dpa, sta načrte za muzej leta 2012 razkrila ameriška filmska akademija in Piano. Gradnjo so s sredstvi podprli zvezdniki, kot sta Steven Spielberg in George Lucas, ter filmski studii, fundacije in podjetja. V dveh stavbah bo na približno 30.000 kvadratnih metrih mogoče videti del zbirke akademije.