Državni sekretar se moti, zgolj z aplikacijo epidemije ni mogoče obvladati

Za zmanjšanje faktorja širjenja okužbe pod vrednost ena, ko se ta ne bi več širila eksponentno, so nujni tudi drugi ukrepi

Državni sekretar Peter Geršak v oddaji Premagajmo covid-19 na TV Slovenija

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Peter Geršak je v oddaji Premagajmo covid-19 na Televiziji Slovenija dejal, da bi 80- ali večodstotna uporaba aplikacije #OstaniZdrav lahko zmanjšala faktor širjenja okužbe pod ena.

Pri tem se je po pojasnilih za Razkrinkavanje.si opiral na izsledke raziskave, ki so jo aprila – pred uvedbo aplikacije za sledenje stikom v Sloveniji – izvedli na univerzi v Oxfordu.

Z računalniško simulacijo so ugotovili, da bi uporaba aplikacije brez ukrepov, kot sta varnostna razdalja in uporaba maske, prispevala k zmanjšanju števila okužb in preprečila uvedbo splošne karantene, če bi jo uporabljalo 80 odstotkov uporabnikov pametnih telefonov, kar pomeni 56 odstotkov britanskega prebivalstva.

Toda v raziskavi niso ugotovili, da bi se faktor širjenja okužb ob 80-odstotni uporabi aplikacije znižal pod ena, temveč da bi z njo preprečili uvedbo splošne karantene.

Po oceni Lucie Abeler-Dörner, soavtorice raziskave z oxfordskega inštituta za veliko podatkovje, so sedanje aplikacije manj učinkovite od tiste, ki so jo v raziskavi predvideli aprila. Za potrebe raziskave so namreč privzeli, da se bodo uporabniki aplikacije samoizolirali na podlagi samodiagnoze, prav tako njihovi stiki. Sedanje aplikacije, tudi slovenska, pa vnos informacije o okužbi vežejo na pozitiven test, s čimer se podaljša čas odziva in zmanjša njihova učinkovitost.

Pravzaprav so se vsi sogovorniki, na katere so se novinarji Razkrinkavanja.si obrnili v prispevku, strinjali, da je aplikacija sama po sebi uporabna za dopolnilo drugih ukrepov, kot so uporaba mask, ohranjanje varnostne razdalje, širok sistem testiranja in klasično sledenje stikom, ni pa dovolj za obvladovanje epidemije.

Kako so to utemeljili, preberite na neprofitnem mediju Oštro.si.