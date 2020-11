Veteranske organizacije kritične do Janševega muzeja osamosvojitve

Sprašujejo se, ali je ta sploh potreben, kdo bo nosilec projekta in za koga se muzej pripravlja

»Častna straža« - akcija mladih aktivistov proti osamosvojitvenemu muzeju pred nekaj tedni

© Živa Brglez / Instagram

Članice Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) so kritične do odločitve vlade za zagon projekta Muzej osamosvojitve Slovenije. Med drugim se sprašujejo, ali je ta sploh potreben in kdo bo nosilec zagona projekta, pa tudi, za koga se takšen muzej pripravlja.

Ustanovitev muzeja je predvidena s sprejetim državnim proračunom za leto 2022, iz katerega se bo v okviru proračuna ministrstva za kulturo namenilo sredstva.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se članice KoDVOS, med katerimi so tudi Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever ter Zveza društev in klubov MORiS, strinjajo z vlado, da je ohranitev zgodovinskega spomina na dogodke pred 30 leti, ki so Slovencem in Slovenkam prinesli samostojno in suvereno državo in so povezani z osamosvojitveno vojno, izjemnega pomena.

Vendar se jim zdi ključno vprašanje, ali takšen muzej potrebujemo in kdo bo nosilec zagona projekta. Vprašanje po njihovem mnenju je tudi, za koga se pripravlja takšen muzej in ali s tem ne bodo okrnjene dejavnosti institucij, ki so do sedaj skrbele za to obdobje novejše slovenske zgodovine.

Poleg tega se jim zdi sporno, da je vladna odločitev o zagonu projekta nastala brez vednosti vojnih veteranov 91. Po njihovem mnenju je to znak izključevanja in ponovnih delitev ter je za večino osamosvojitvenih veteranov nesprejemljiva. "To še posebej, če je Muzej osamosvojitve Slovenije, kot omenjajo mediji, namenjen Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, med katerimi je zelo malo vojnih veteranov," so zapisali v sporočilu.

Kot so dodali, takšnemu pristopu članice KoDVOS, ki združujejo skoraj 100.000 članov, ostro nasprotujejo. Menijo namreč, da lahko takšen muzej, če bo realiziran, vodijo le strokovno usposobljene osebe "in ne ljudje, ki so se do sedaj pokazali kot zvesti sledilci ene politične stranke, ki si lasti vse zasluge za osamosvojitev Slovenije".

Ker gre po njihovem mnenju za prelomne dogodke v zgodovini Slovencev, ministrstvo za kulturo in vlado pozivajo, da ob zagonskih sredstvih imenuje tudi skupino muzejskih kustosov novejše zgodovine, ki naj pripravijo predlog vsebinskega dela projekta in ga predstavijo slovenski javnosti.

"Naj opozorimo še, da ključni akterji slovenske osamosvojitve v vojni za samostojno Slovenijo niso bili velikokrat našteti posamezniki, ki so si kasneje v demokratični Sloveniji svoj ugled pokvarili. Za 'uresničitev stoletnih sanj prednikov' v vojni za Slovenijo so zaslužni predvsem 'mali ljudje', ki še danes delajo, živijo in upajo, da bomo končno zaživeli v demokratični, neodvisni, suvereni in samostojni Republiki Sloveniji," so še zapisali v sporočilu za javnost.