Vzpostavitev evropske zdravstvene unije

K vzpostavitvi sta med drugim pozvala nekdanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc

Violeta Bulc

© Uroš Abram

Vidne evropske osebnosti, med njimi nekdanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc, pozivajo k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije. V manifestu, ki so ga pripravili, pozivajo Evropejce, naj se vključijo v izgradnjo zdravstvene politike, ki bo prispevala k dolgoročnemu vzdržnemu razvoju EU.

Avtorji manifesta se v luči pandemije covida-19 in njenih posledic zavzemajo za okrepitev solidarnosti med državami članicami Evropske unije in okoljsko trajnost. Prizadevati si je treba za zdravje in blaginjo vseh Evropejcev in jim zagotoviti varnost, piše v pobudi.

V manifestu pozivajo k okrepitvi statusa zdravstvene politike v evropskih pogodbah. Po mnenju avtorjev je treba razširiti raziskave na področju zdravstva in priznati pomen zdravstvenih delavcev.

Ob globalni naravi številnih zdravstvenih groženj mora EU sodelovati z Združenimi narodi in njihovimi specializiranimi agencijami, zlasti z okrepljeno Svetovno zdravstveno organizacijo, poziva manifest.

Avtorji pobude pozivajo evropske voditelje, naj naredijo naslednji korak in se zavežejo k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije.