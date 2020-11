Ukrepi bi lahko izničili napredek glede enakosti spolov

"Vse, za kar smo delali 25 let, bi lahko izgubili v letu dni," opozarja namestnica izvršne direktorice Agencije ZN za ženske Anita Bhatia

Pandemija novega koronavirusa bi lahko uničila 25 let napredka pri doseganju enakosti spolov, opozarja Agencija Združenih narodov za ženske. "Vse, za kar smo delali 25 let, bi lahko izgubili v letu dni," opozarja namestnica izvršne direktorice Agencije ZN za ženske Anita Bhatia. V času pandemije ženske opravljajo bistveno več gospodinjskih opravil in družinske oskrbe, kar predstavlja "resnično tveganje za vrnitev v stereotipe o spolu iz petdesetih let" prejšnjega stoletja, opozarja Bhatia.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirua so ljudje doma več kot kdaj koli prej, zato se je potreba po gospodinjskih opravilih in oskrbi povečala. Največji del tega bremena nosijo ženske, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli v 47 državah po svetu. Slovenije raziskava ni zajela.

Že pred pandemijo so ženske opravljale približno tri četrtine od 16 milijard ur neplačanega dela, ki ga vsak dan opravijo po vsem svetu. To pomeni, da so ženske pred pandemijo za vsako uro neplačanega dela, ki ga opravijo moški, opravile tri ure. Zdaj je ta številka višja, opozarjajo.

Podatki iz 38 držav v veliki večini potrjujejo, da se je povečala neplačana delovna obremenitev tako žensk kot moških, vendar večinski delež še vedno prispevajo ženske. Ženske tudi opravljajo več nalog, povezanih z oskrbo, kot moški.

Zaskrbljujoče je tudi, da več žensk kot moških opušča službe, morda zaradi povečane delovne obremenitve doma. Prav tako skrbi dejstvo, da se številne ženske ne vračajo na delo, opozarja Bhatia. Samo v septembru je v ZDA približno 865.000 žensk zapustilo trg delovne sile, v primerjavi z 200.000 moškimi, kar je mogoče pojasniti z dejstvom, da je breme oskrbe padlo na ženske.

Agencija ZN za ženske opozarja, da se bo to odrazilo tako na slabšem duševnem in fizičnem počutju žensk, vplivalo pa bo tudi na njihovo ekonomsko in siceršnjo neodvisnost.