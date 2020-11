Nekdanje letališče kot center za cepljenje proti covidu-19

Berlinsko letališče Tegel, ki so ga zaprli novembra, bo zaživelo novo življenje

Berlinsko letališče Tegel

© Alexander Kurz / Flickr

Nekdanje berlinsko letališče Tegel, ki so ga zaprli novembra, bo zaživelo novo življenje. Od sredine decembra bo namreč na tamkajšnjem terminalu C deloval center za cepljenje proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemčija upa, da bo cepljenje v polnem zamahu v prvi četrtini prihodnjega leta, zato po vsej državi že vzpostavlja skupno okoli 60 centrov za cepljenje proti covidu-19.

Na nekdanjem letališču Tegel bodo predvidoma cepili med 3000 in 4000 ljudi dnevno, je za AFP povedal Albrecht Broemme, pristojen za vzpostavljanje centrov za cepljenje v nemški prestolnici.

Skupno naj bi v šestih centrih na štirih lokacijah v Berlinu s 3,8 milijona prebivalcev proti covidu-19 cepili okoli 20.000 ljudi dnevno. V vsakem centru potrebujejo med 200 in 250 članov osebja, še poroča AFP.

Dela za spremembo terminala C v center za cepljenje se še niso začela, so pa že začeli iskati osebje. Potrebujejo zdravnike in medicinske sestre kot tudi delavce v logistiki in podpori ter varnosti.

V center za cepljenje naj bi spremenili tudi nekdanje berlinsko letališče Tempelhof, ki je v preteklosti že služilo kot center za migrante, drsališče in velodrom.

