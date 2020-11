Nagrajena fotografija Gašperja Lešnika, ki je krasila tudi naslovnico Mladine

Podeljene nagrade novinarskih in fotoreporterskih dosežkov na medijskem festivalu Naprej/Forward

Nagrajena fotografija, ki je krasila letošnjo 20. številko Mladine, ki je izšla 15. maja 2020

© Gašper Lešnik / Mladina

Letošnji medijski festival Naprej/Forward se je nocoj končal s slovesno podelitvijo stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog za leto 2020. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je dobila novinarka Dela Jožica Grgič. Za izjemne dosežke v novinarski fotografiji je strokovna žirija v kategoriji posamična fotografija nagradila Gašperja Lešnika, in sicer za fotografijo kolesarskih protestov, ki je krasila tudi naslovnico Mladine. Gašper Lešnik je sodelavec Mladine, ki ga spremlja predvsem reportažna fotografija.

Nagrajeni fotograf je ob tej priložnosti povedal, da je iskreno počaščen. "Nagrada Watchdog bo lepa spodbuda za naprej, da bom lahko še naprej delal kakovostno fotografijo. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki je omogočil objavo in da je fotografijo videlo toliko ljudi. Nekaterih se je očitno dotaknila, kar mi še posebej veliko pomeni," je dejal Gašper Lešnik.

Življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva

Nagrajenka za življenjsko delo Jožica Grgič pa v štirih desetletjih poklicne poti sodi med vodilna imena slovenskega novinarstva. Kot je poudarila porota za podelitev nagrad, je nabor tem, fenomenov, s katerimi se je ukvarjala, izjemno širok - od na videz banalnega vsakdanjega življenja do visoke politike. Četudi se je relativno veliko ukvarjala z verskimi skupnostmi, je univerzalna novinarka.

"Če je leta 1985 zrušila tabu, ki je dostojanstvenikom RKC onemogočal vstop v javni prostor, je nekaj desetletij pozneje opozarjala na mizoginijo vplivnih in močnih osebnosti," je zapisala porota. Dogodke in fenomene razume v širokem kontekstu. Tudi če se nekaj zgodi v Sloveniji, temu doda mednarodni okvir.

"V komentatorskih žanrih je razumevanje dejstev prepletala z državljanskim in publicističnim pogumom. Njen komentatorski slog je razpoznaven: poglobljen, tudi oster, vendar nežaljiv. In če smo pri žanrih: njeno poročilo je zgodba. Esej na zadnji strani Sobotne priloge je zgodba. Intervju je zgodba," novinarsko delo Jožice Grgič vidi porota.

"Vsaka nagrada je čast in priznanje, da je bilo tvoje delo ne samo opaženo, ampak tudi cenjeno. Zato sem seveda nagrade vesela," pa je Jožica Grgič dejala v izjavi za STA. "Moja vera v novinarstvo in njegovo družbeno vlogo ter brezrezervna pripadnost poklicu sta ostali neomajni več kot štiri desetletja, od mojih začetkov v športni redakciji Dela v študentskih letih do zadnjih let, ko je bil spekter tem, o katerih sem pisala, zelo širok," je dodala.

O sebi je dejala, da jo dobesedno zanima vse, zato je od najstniških let obsedena konzumerka tiskanih in tudi vseh drugih medijev, tako klasičnih kakor tudi novih. "Vem, da se mladi morda še najbolj informirajo na družabnih omrežjih, kljub temu se mi vloga novinarjev še vedno zdi izjemnega pomena, so kritični opazovalci družbe, politike, njun korektiv, tudi v avtokratskih družbah, ki jih omalovažujejo in si s podlimi prijemi prizadevajo za njihovo utišanje," je opozorila.

"O neprecenljivi vlogi resnega novinarstva se tako v svetu kot doma lahko prepričamo vsak dan - ko odpovedujejo zbirokratizirani in politično ali osebno zmanipulirani državni mehanizmi, so pogosto novinarji tisti, ki jim uspe stvari postaviti na pravo mesto. V profesionalno in kritično novinarstvo torej absolutno verjamem, na kakršnih kolih platformah že," je poudarila.

Nagrajenke in nagrajenci

Nagrade Čuvaj/Watchdog za izstopajoče novinarske dosežke pa so za leto 2020 prejeli Špela Kuralt (Delo), Zarja Muršič (Radio Študent), Janko Petrovec (Televizija Slovenija) in Boštjan Videmšek.

Za izjemne dosežke v novinarski fotografiji so nagradili Gašperja Lešnika za posamično fotografijo in Voranca Vogla (Delo) za reportažo.

Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, sta šli v roke Katarine Bulatović (Oštro) in Tadeja Grešovnika (POP TV).

Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek so si prislužili sodelavci Vala 202 (Radio Slovenija), pohvalo s področja novinarske fotografije pa Robert Balen (Večer), Voranc Vogel (Delo) in Matjaž Rušt za reportažo.

Porota je letos v predpisanem roku prejela devet predlogov za nagradi za dosežke mladih novinarjev in 27 predlogov za nagrade za izstopajoče novinarske dosežke. Za nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejela osem predlogov. Med predlaganimi novinarji je bilo precej takih, ki niso člani Društva novinarjev Slovenije (DNS), sicer organizatorja festivala.

"Kljub za novinarstvo in medije težkemu letu, v katerem so se uredništva morala tako vsebinsko kot logistično prilagoditi izrednim razmeram in delu v pogojih epidemije, številni kakovostni predlogi za novinarske nagrade dokazujejo, da je slovensko novinarstvo ostalo ustvarjalno, odgovorno, profesionalno in etično," je v poročilu ocenila porota.

Porota za izbor nagrajencev za izjemne dosežke v novinarski fotografiji pa je prejela 40 posamičnih fotografij osmih avtorjev in 15 fotografskih serij desetih avtorjev.

Letošnji festival Naprej/Forward, ki se je začel v ponedeljek, je bil že deveti po vrsti in je zaradi epidemije potekal virtualno, poudarek pa je bil na pogovornih oddajah in intervjujih. Program je znova ponudil izbrane primere iz globalne medijske prakse, najnovejše trende in nova znanja, ki jih slovenski mediji potrebujejo, da bi javnosti ponudili kakovostne, dostopne in verodostojne vsebine.

Z izbiro nabora tem se DNS odziva na aktualno dogajanje v domačem medijskem prostoru. Partnerji festivala so bili Radiotelevizija Slovenija, Slovenska tiskovna agencija in POP TV ter Zavod Vživo.si. Tudi nocojšnja podelitev stanovskih nagrad je potekala virtualno.