Načrtovanje potovanj v času korone

Ogledi destinacij, ko ne moremo iz svoje občine

Epidemija covida-19 je mnogim potovanja željnim prečrtala načrte za oddih v tujih krajih, je pa to tudi čas, ko lahko s prstom po zemljevidu oz. telefonu pripravljamo sezname destinacij in se spoznavamo s tujimi kraji.

Kam je možno potovati in kje dobim informacije?

V Sloveniji trenutno v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa med drugim še vedno velja omejitev gibanja na občino bivanja. Ministrstvo za zunanje zadeve pa na svoji spletni strani z informacijami za potnike slovenskim državljanom kljub temu dodatno odsvetuje vsa potovanja v države, ki so na rdečem seznamu, in vsa nenujna potovanja v države, ki so na oranžnem seznamu.

Poleg vladnih strani je za lažjo preglednost in predvidljivost nacionalnih ukrepov na voljo tudi "semaforski" zemljevid držav članic EU, ki ga Center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) tedensko posodablja. Evropska komisija pa ni pripravila le zemljevida z epidemiološkimi podatki, ampak je na voljo tudi praktičen portal Reopen Europe, kjer so navedeni protikoronski ukrepi posameznih držav in omejitve.

Slovenski popotniki pa se vse pogosteje zanesejo tudi na informacije drugih kolegov. Tako se dnevno pojavljajo nova vprašanja v skupini Ugodno po svetu na Facebooku, portal Po svetu pa med drugim redno objavlja seznam držav z epidemiološko sliko. Posebnost slednjega je, da vključuje tudi predvideno napoved razvoja epidemiološke slike, ki med drugim temelji na uradnih virih, statistični analizi ter subjektivni oceni glede na pretekle izkušnje pri potovanjih v teh državah, je pojasnil urednik portala Miha Pogačar.

"Odziv je bil in je še zelo pozitiven, veliko ljudi se je tudi osebno obračalo na nas s konkretnimi vprašanji glede posameznih omejitev in pričakovanj za naprej," je o seznamu še povedal Pogačar.

Kako izkoristiti čas do naslednjega potovanja

Čas, ko je najbolj varno ostati doma, se lahko izkoristi tudi za načrtovanje potovanj. Takšnega mnenja sta popotniška blogerja Katarina in Rok Hočevar, ki vodita blog Lahkih nog naokrog. "Pripravljene imava že dve ali tri možnosti potovanj za čas, ko bo mogoče," je povedala Katarina Hočevar.

Sedaj se jima že zgodi, da kak sončen dan preživita doma, kjer po spletu brskata za destinacijami in idejami. Pri iskanju zanimivih lokacij si pomagata z različnimi portali, med njimi Instagram, Pinterest in Trip Advisor. Točke pa si shranjujeta kar na spletni zemljevid, oblačni sistem in med osnutke elektronske pošte.

Tudi Pogačar kot alternativo potovanjem svetuje sanjarjenje in načrtovanje. Ob tem je izpostavil, da je britanski turistični vodnik Rough Guides ponudil različne vodiče v obliki e-knjige, ki si jih je možno brezplačno prenesti do začetka decembra.

Kaj je mogoče obiskati kar po spletu?

Za tiste, ki želijo v teh časih tudi kaj doživeti, pa ostaja možnost virtualnega obiska znamenitosti. Med drugim je možno z enim klikom odpotovati v Peru na ogled ostankov Machu Picchu ali pa se sprehoditi po območju skrivnostnega Stonehengea. Ljubitelji kulture lahko virtualno raziskujejo muzeje, veliko jih je zbranih na kulturnem podportalu velikana Google.

Miha Pogačar pa je spomnil še na pomladansko akcijo s Ferskih otokov, kjer so v času prvega vala epidemije ponudili 'oddaljeni turizem'. Omogočili so namreč, da so obiskovalci preko spletne strani sami upravljali vodiča, ki je imel na sebi nameščeno kamero ali pa celo helikopter in tako občudovali pečine, slapove in s travo prekrite pravljične hiške.

Je mogoče v tem času prisluhniti potopisom?

V času epidemije je kar nekaj knjižnic, društev in pa tudi posamezniki potopisna predavanja preselili na splet. Tehnologija omogoča, da v živo prisluhnimo ljudem, ki so obiskali daljne kraje, ko je bilo to še mogoče.

Katarina in Rok Hočevar sta med drugim preko spletnega prenosa v organizaciji krajevne knjižnice Daneta Zajca Moravče delila del izkušenj z devetmesečnega potovanja po Južni Ameriki. "Čeprav je nerodno, ker ne vidiš odziva ljudi, je praktično, ker lahko naenkrat potopisu prisluhne precej več ljudi," je o izkušnji povedal Rok Hočevar.

Ljubitelji potovanj pa lahko prisluhnejo tudi različnim podkastom. Andreja Počkaj in Nina Puhek sta ravno zaradi razmer začeli ustvarjati podkast Ta nori svet, v katerem z gosti obujata spomine na potovanja. "Verjetno brez zaustavitve sveta ta podkast ne bi nastal," priznavata.

Že ob zagonu podkasta jima je uspelo zbrati večje število sledilcev. "To samo priča, da si vsi zelo želimo potovati in nam tovrstne vsebine v teh dneh tudi najbolj manjkajo," sta prepričani.