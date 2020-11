VIDEO: Protesti proti zakonu, ki bi prepovedal snemanje policistov

"Policija povsod, pravice nikjer"

V Franciji so v več mestih potekali množični protesti proti predlogu zakona, ki bi prepovedal snemanje policistov med ukrepanjem. Protesti se vrstijo le nekaj dni potem, ko je državo šokiral posnetek, kako policisti v Parizu pretepajo temnopoltega glasbenega producenta.

Največ protestnikov - po navedbah oblasti približno 46.000 - se je zbralo v središču Pariza, čeprav v državi še vedno veljajo strogi ukrepi za zajezitev epidemije. Protestniki so pozivali oblasti, naj umaknejo predlog zakona, saj da je v nasprotju s temeljnimi svoboščinami francoske republike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Policija povsod, pravice nikjer," so med drugim vzklikali protestniki, ki so se tudi spopadli s policisti. Protestniki so jih med drugim obmetavali s kamni, policisti pa so se odzvali s solzivcem. Na več mestih naj bi izbruhnili požari.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je nasilje nad policisti obsodil kot nesprejemljivo in prek Twitterja sporočil, da je bilo ranjenih 37 pripadnikov varnostnih sil.

Wz4rCXigrtQ

Z zakonom, proti kateremu so potekali protesti, bi kriminalizirali objavo posnetkov policistov ali vojakov na družbenih medijih, s katerimi želijo škoditi njihovi fizični ali psihični integriteti. Kritiki opozarjajo, da brez posnetkov noben od incidentov ne bi prišel v javnost.

Protesti so med drugim potekali tudi v mestih Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Marseille, Grenoble, in Caen.

Francijo je ta teden šokiral posnetek nadzornih kamer, na katerem je videti, kako so policisti več minut brcali ter pretepali glasbenega producenta Michela Zeclerja in ga žalili na rasni osnovi, ko je skušal vstopiti v svoj glasbeni studio v Parizu.

Proti vpletenim policistom so uvedli preiskavo. Kritiki pa opozarjajo, da posnetek sploh ne bi prišel v javnost, če bi že veljal sporni predlog zakon.

Yw7n6qVUgG0

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v petek obsodil incident, ki ga je označil za nesprejemljiv napad. Vlado je še zaprosil, naj oblikuje načrt za boj proti diskriminaciji.

Zakon je prejšnji teden sprejel spodnji parlament, potrditi pa ga mora še senat. Premier Jean Castex je v petek že napovedal, da bo imenoval komisijo, ki naj bi preoblikovala sporni člen, ki določa do enoletno zaporno kazen ali globo v višini do 45.000 evrov v primeru deljenja posnetkov.

A8bYFjc7C3E