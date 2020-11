Zlatkov »eksces« je proti temu otročja igrica

To je le nekaj naslovov "najhujšega" dogodka, ki zadnje dneve pretresa Slovenijo. "Napad" na znano osebnost, ki naj bi se 48 ur na dan razdajala za reševanje življenj dveh milijonov državljanov Slovenije. Tudi takrat, ko brez maske toči bencin, istočasno pa grozi ostalim z visokimi kaznimi, če ne nosijo mask. Tudi takrat, ko država vsaj pol leta zanemarja pripravo ukrepov na prihajajoči drugi val epidemije, čeprav spada po svoji funkciji med prve za to odgovorne. Se ne odzove za dejstvo, da državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant izda navodilo, da lahko v domovih za starejše delajo tudi okužene osebe, če ne kažejo simptomov. Tudi o tem, da ista oseba več mesecev ni uspelo sklicati seje strokovne skupine za modeliranje in napoved razvoja epidemije, ki bi državi omogočila njeno natančnejše spremljanje in olajšala odločitve o ukrepih.

Da ne nadaljujem. Takih in še hujših dejanj bi lahko naštel še mnogo.

Poslati okužene osebe delati v domove za starejše je zame kaznivo dejanje; Zlatkov "eksces" je proti temu otročja igrica. Se je Krek, ki se noč in dan bori za naše zdravje, vprašal, kaj pomeni poslati okužene delavce v domove za starejše? Za mene je tak poziv lahko poziv na umor iz malomarnosti! Kot nam kažejo dejstva o visoki umrljivosti starejših ljudi zaradi virusa, bi to lahko ocenili kot poziv na množični umor! Pa je Krek dvignil telefon in to prijavil policiji? Ni.

Tudi zanemarjanje dela strokovne komisije, karete naloga je bila priprava na drugi val epidemije, je zanesljivo pripomogla k temu, da imamo tako veliko smrtnost! Tudi to je zame mnogo hujše kaznivo dejanje kot Zlatkovo “nadlegovanje«.

Da je Tina Bregant zahtevala od državljanov nošenje mask tudi v naravi, sama pa se svojih navodil o izolaciji ni držala, pove vse o cinizmu vladajoče klike s Krekom vred.

In ob takem cinizmu vladajočih, kaj nam državljanom sploh še ostane drugega kot nadlegovanje!?

In to je le delček tega, kar je država in njihovi odgovorni naredila narobe ali pa ni naredila tistega, kar bi morala. Zato se mi zdi pogrom na Zlatkove »ekscese«, s katerimi se bo morala ukvarjati policija, le prekrivanje katastrofe, ki so jo povzročili odgovorni, predvsem politiki in politično nastavljeni ljudje. Dejanja in nedela vladajoče politike in od nje nastavljenih ljudi, ki resno ogrožajo zdravje ljudi, je mnogo, a se kar nekako skrijejo v pozabi. Ko minister za zdravje želi zamenjati svojo namestnico zaradi hudih napak, jo predsednik vlade zaščiti. Saj je naša. Naši ljudje pa so nedotakljivi! Zlatkova dejanja, čeprav bi jih lahko nekateri označili tudi za pobalinstva, pa postanejo najpomembnejša stvar politike in medijev. Pridejo na naslovnice časopisov in osrednje oddaje televizij. Kjer se novinarji največkrat ponižno vedejo do politikov namesto, da bi vanje vrtali in razkrivali probleme.

Moram pa tu dodati, da globoko spoštujem vse zdravstvene delavce, zaposlene v domovih za starejše, pomožno osebje, prostovoljce in vse druge, ki se nesebično žrtvujejo za reševanje življenj drugih, a jih tisti, ki se največkrat pojavljajo v medijih kot naši rešitelji, zanemarjajo.