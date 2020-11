Ponovno štetje glasovnic še povečalo prednost Bidna

Trump si je naredil medvedjo uslugo

Joe Biden

Prednost Josepha Bidna pred republikancem Donaldom Trumpom na ameriških predsedniških volitvah se je po ponovnem štetju glasovnic v Milwaukeeju povečala za 132 glasov. Predsednik Donald Trump je po volitvah 3. novembra med drugim zahteval ponovno štetje glasovnic tudi v dveh okrožjih države Wisconsin, kjer je zmagal Biden s prednostjo okrog 20.000 glasov.

Trump je imel na izbiro zahtevo po ponovnem štetju glasovnic po vsej državi, za kar bi moral plačati osem milijonov dolarjev, a se je odločil za cenejšo različico, tri milijone dolarjev za ponovno štetje v dveh demokratskih okrožjih Milwaukee in Dane.

Ponovno štetje v Milwaukeeju, kjer je bilo oddanih okrog 460.000 glasovnic, je Bidnu prisodilo 257 dodatnih glasov, Trumpu pa 125.

"Ponovno štetje je pokazalo to, kar smo že vedeli. Namreč, da so bile volitve v okrožju Milwaukee poštene, pregledne, natančne in varne," je sporočil tajnik okrožja Milwaukee George Christenson.

Biden je na predsedniških volitvah premagal Trumpa za več kot šest milijonov glasov po ZDA, pri čemer jih je dobil rekordnih več kot 80 milijonov. Biden je osvojil tudi 306 elektorskih glasov z zmagami v posameznih državah, za zmago pa jih je bilo potrebnih 270.

Trump sicer še vztraja, da je na volitvah šlo za prevaro in bo nadaljeval s pravnimi izzivi, kjer pa je doslej doživljal le poraze.