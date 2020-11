»Premier Janša – žepni Trump«

Poljski tednik Polityka je pred dnevi objavil dvostranski portret slovenskega predsednika vlade

Žepni Trump: spletna verzija članka v tedniku Polityka

© Polityka

Poljski levosredinski tednik Polityka je pred dnevi objavil dvostranski portret slovenskega predsednika vlade, ki v zadnjih tednih ali mesecih pleni vedno večjo in žal zelo negativno zanimanje svetovne javnosti zaradi svojih stališč oddaljevanja od Evropske unije, politične podpore Poljski in Madžarski, končno pa tudi prehitrih čestitk Donaldu Trumpu in nečestitk novemu ameriškemu predsedniku – nanjo še vedno čakamo.

Portret slovenskega premierja je pripravil novinar Dariusz Kalan, avtor besedil tudi v Washington Postu, Foreign Policy, The Sunday Times in drugih pomembnih medijih po svetu, objavljen je pod naslovom »Premier Janša – žepni Trump«, v reviji pa je naslovljen z »Maršal Tvito« – iz znanih razlogov.

Naslovnica članka v tiskani ediciji Polityke

© Polityka

Članek, objavljen 24. novembra letos, je doživel intrigantno predpremiero na straneh provladnega Siola, kjer po novem, v skladu z Jančičevo uredniško politiko, znova svoje kolumne objavlja dr. Dimitrij Rupel. Zato je 19. novembra, torej kar nekaj dni pred objavo prispevka, bivši slovenski zunanji minister zašel v enosmerno polemiko s poljskim novinarjem, ki se je z vprašanji naslovil tudi nanj, in mu nato posvetil osnovni poudarek svojega zapisa. Njegova vprašanja so Rupla vznemirila do te mere, da mu je dobesedno odgovoril z »bullshit«, kasneje pa se je urednik odločil, da bo takšen tudi naslov kolumne.

No, poljski novinar je spraševal tudi mene in čeprav sem uredil prevod Frankfurtovega »On bullshit«, znanega filozofskega dela, so se mi zdela njegova vprašanja silno umestna, poznavalska in pojasnljiva brez pojma, ki ga je urednik postavil v naslov.

Rupel pokroviteljsko in vzvišeno zapiše: »Mladi mož, ki ga trideset let nazaj po vsej verjetnosti sploh še ni bilo na svetu, je nato postavil vprašanje, na katero nisem mogel odgovoriti drugače kot z besedico ‘bullshit’. Vprašanje je namreč vsebovalo domislico, da Janša nekako ni verodostojen politik, saj je zamenjal veliko strank in je bil sprva sploh komunist.«

Ruplova polemika s poljskimi novinarjem – še pred objavo članka

© Siol.net

Če sem sam prejel isto vprašanje od novinarja, in mislim, da sem ga, potem lahko zatrdim, da v njem ni bilo nobene domislice, zgolj poizvedba, zakaj je premier v karieri zamenjal toliko političnih pozicij.

Sicer nič novega, od prvega dne Janševega mandata letos Rupel in Jambrek, pripadna med drugim Novi univerzi in ne edina, reagirata na vse možne »nevarne« medijske zapise iz tujine, s čimer več kot jasno izvajata domišljeni damage control vpričo možne medijske škode, ki bi lahko nastala ob slabi podobi predsednik vlade v tujini, recimo z javnimi dopisi urednikom svetovnih medijev, kot je npr. The Guardian ali Deutsche Welle.

Del svojih aktivnosti skupaj z Matejem Avbljem izvajata tudi znotraj Katedrale svobode z zadostno podporo večine domačih množičnih medijev.

Dva primera Ruplovih in Jambrekovih intervencij v tuje medije

© Nova24TV

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**