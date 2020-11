Beović: »Če uvedemo hujše ukrepe, je vprašanje, ali jih bodo ljudje spoštovali«

Rozman pa razmišlja o tem, da bi poskušali z odpiranjem šol, ko pade število obolelih pod tisoč

Dr. Bojana Beović

© Uroš Abram

Ob opravljenih 3644 testih so v Sloveniji v soboto potrdili 1106 okužb z novim koronavirusom, je na Twitterju objavila vlada. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1278 bolnikov s covidom-19, kar je 20 več kot v petek. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 195 bolnikov, to je eden več kot dan prej. V soboto je umrlo 48 bolnikov s covidom-19.

Glede na objavljene podatke je bil delež pozitivnih testov v soboto pri nas 30,3-odstoten, kar je več kot v petek, ko je bil delež 22,9-odstoten. Vladni podatki še kažejo, da so v Sloveniji v soboto iz bolnišnic v domačo oskrbo odpustili 59 bolnikov, potem ko so jih dan prej 113. V primerjavi s petkom je v soboto umrlo pet bolnikov s covidom-19 več.

"Rezultati kažejo, da smo v Sloveniji z vsemi ukrepi dosegli nek plato, še vedno pa se stanje ne izboljšuje," je epidemiološke številke za soboto za STA komentirala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović.

"To na eni strani pomeni, da če ukrepe sprostimo, bomo imeli v 14 dneh 40 odstotkov slovenskih bolniških postelj zasedenih s covidnimi bolniki, da ne govorim o tem, koliko to pomeni smrtnih žrtev. In če uvedemo hujše ukrepe, je vprašanje, kakšno bo njihovo spoštovanje, saj je že sedaj nekako vtis, da ljudje težko razumejo in težko spoštujejo ukrepe. To se zelo očitno kaže v rezultatih, ki jih imamo," je dejala infektologinja Beović.

Sicer pa rezultati za en dan, kot denimo za petek, ki so tudi z nižjim deležem pozitivnih testov nakazovali možno izboljšanje, ne pomenijo nič. "Treba je upoštevati trende in gledati epidemijo z različnih zornih kotov. Ne samo število okuženih in delež, ampak tudi število tistih, ki potrebujejo bolnišnice. Teh je nekaj več, a ta podatek ni presenetljiv, ker je čez vikend manj odpuščanja," je dodala Bojana Beović, ki pa je ocenila, da podatki za soboto ne pomenijo nič dobrega glede razmišljanj o morebitnem sproščanju ukrepov.

Dr. Aleš Rozman

© RTVSLO

"Težko rečem, kaj delamo narobe, verjetno pa se mnogi ukrepov ne držijo, število okuženih je samo odraz tega," pa je za TV Slovenija na vprašanje, kaj v Sloveniji počnemo narobe, da se je odstotek pozitivnih izvidov iz petka na soboto znova povečal, odgovoril Aleš Rozman, direktor Klinike Golnik in član vladne svetovalne skupine.

V primerjavi z drugimi evropskimi državami imata od Slovenije slabšo epidemiološko sliko le še Luksemburg in Hrvaška. Pri naših južnih sosedih so ta konec tedna pričakovano zaostrili omejitve, v številnih drugih evropskih državah pa so jih že začeli rahljati.

"Nekako razmišljamo o tem, da ko pade število obolelih pod tisoč, bi poskušali z odpiranjem šol in tudi do določenega dela tudi gospodarstva. Vendar takega eksperimenta v tem trenutku ne moremo narediti, ker ni več rezerve."



In kdaj bi lahko začeli z rahljanjem ukrepov tudi pri nas? "Kot družba moramo stopiti skupaj in znižati število obolelih. Ko bo število nižje, bomo imeli v bolnišnicah tudi prostor za morebitne bolnike s covidom-19 in nekaj varnostne mreže za primer, da se krivulja znova obrne navzgor. Nekako razmišljamo o tem, da ko pade število obolelih pod tisoč, bi poskušali z odpiranjem šol in tudi do določenega dela tudi gospodarstva. Vendar takega eksperimenta v tem trenutku ne moremo narediti, ker ni več rezerve," je dejal Rozman.

Doslej so v Sloveniji potrdili 75.379 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 1384 covidnih bolnikov. Po podatki Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji 20.299 aktivnih okužb z novim koronavirusom, kar je 192 več kot v petek, 14-dnevna pojavnost okužb pa je pri 969 na 100.000 prebivalcev, kar je deset več kot dan prej.