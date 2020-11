Film o reševanju v jami ujetih nogometašev

Marca prihodnje leto bodo v avstralski državi Queensland začeli snemati film Thirteen Lives (Trinajst življenj)

Ron Howard

© Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons

Marca prihodnje leto bodo v avstralski državi Queensland začeli snemati film Thirteen Lives (Trinajst življenj), ki bo temeljil na resničnih dogodkih o reševanju v jami ujetih tajskih nogometašev leta 2018. Avstralija bo za film z oskarjem nagrajenega režiserja Rona Howarda prispevala 9,6 milijona dolarjev, navaja portal Variety. Denar bo namenjen studiem MGM in Imagine Entertainment za produkcijo. Producenti bodo oskarjevec Brian Grazer, P.J. van Sandwijk, Gabrielle Tana in Karen Lunder.

Tajske jame bo v filmu upodobilo z gorovjem obdano območje v okolici mesta Gold Coast na jugovzhodu Queenslanda. Film Trinajst življenj bo sledil resnični zgodbi o odmevni reševalni akciji 12 dečkov in njihovega trenerja, ki so bili zaradi močnega dežja in poplavljanja ujeti v tajski jami Tham Luang.

Dečki, stari med 11 in 16 let, in trener so v jami preživeli 18 dni, od tega na začetku brez zalog in brez svežega kisika, preden jih je rešila skupina mednarodnih reševalcev. Med strokovnjaki so bili tudi Britanci in Avstralci.

Ron Howard je doslej že sodeloval z avstralskimi igralci, kot so Cate Blanchett, Nicole Kidman, Russell Crowe in Chris Hemsworth. Poleg filma Trinajst življenj bo v Avstraliji režiral tudi animiran projekt, ki temelji na knjigi za otroke.

Po napovedih avstralskega ministra za komunikacijo, spletno varnost in umetnost Paula Fletcherja bo produkcija gospodarstvu prinesla več kot 70 milijonov ameriških dolarjev, prav tako pa ustvarila približno 435 delovnih mest za igralsko zasedbo in ekipo. V produkciji bo sodelovalo okoli 300 avstralskih podjetij, ki se ukvarjajo z digitalnimi in vizualnimi učinki.

Film Trinajst življenj, čigar avstralski distributer bo Universal Pictures International, je denarno podporo dobil iz iniciative avstralske vlade, ki si prizadeva za mednarodne projekte, ki bodo v prihodnjih sedmih letih Avstralcem prinesli tisoče delovnih mest v filmski industriji, še navaja Variety.