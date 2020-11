Krizni dodatek za vse?

Poziv Sindikata delavcev gostinstva in turizma

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je vlado ter ministra za gospodarstvo in za delo pozval k delnemu odprtju panoge. Predlaga tudi, naj krizni dodatek pripada vsem delavcem - tistim, ki delajo, in tistim, ki so zaradi vladnega odloka na čakanju doma. "Panoga gostinstva in turizma je bila z odlokom 19. oktobra drugič letos zaustavljena, razen nekaterih izjem, zato se stanje v panogi drastično slabša ter ogroža življenja delavcev in njihovih družin.

Na Zavodu za zaposlovanje RS je od prvega zaprtja 13. marca do 30. oktobra prijavljenih že več kot 9500 delavcev iz te panoge," so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na vlado in pristojna ministra.

Kot Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije podpiramo pobudo sekcije za gostinstvo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za vsaj delno odprtje gostinskih lokalov tistim gostincem, ki imajo možnost pripravljati malice za delavce in možnost ponuditi kulturno zaužitje te malice, to pomeni topel prostor in spoštovanje protikoronskih ukrepov, so navedli.

Po mnenju sindikata je vladni ukrep subvencije delodajalcem za čas čakanja na delo za delavce premalo. V nekaterih družbah so se delavci, ki delajo, celo strinjali, da imajo za 10 ali 20 odstotkov manjše plače, samo da bi družbo ohranili pri življenju, so opozorili. Ker se jim zdi odločitev glede prejemnikov kriznega dodatka nerazumljiva, zahtevajo enako obravnavo za vse delavce.

Kot so pojasnili, ne v prvem ne v drugem valu širjenja okužb ni bilo izpostavljeno, da se te širijo med gosti v lokalih, gostilnah, turističnih kmetijah ipd. "Zato smo prepričani, da bi ob strogem spoštovanju ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko svoje delo zaposleni opravljali še naprej," so poudarili.

"Apeliramo na vse odločevalce v državi, da sprejmete odločitev za izplačilo kriznega dodatka vsem delavcem, tistim, ki ves čas delajo, in tistim, ki so zaradi odloka vlade o zaprtju panoge bili primorani ostati na čakanju na delo doma in so se zaradi tega znašli pod pragom revščine," so še zapisali v pismu.