New York 7. decembra znova odpira šole

Z odprtjem šol se strinjajo tudi zdravstveni strokovnjaki

© WikiCommons

Newyorški župan Bill de Blasio se je odločil, da bodo v mestu ponovno odprli del šol že 7. decembra, potem ko jih je pred dnevi ukazal zapreti, ker so okužbe s koronavirusom presegle tri odstotke vseh opravljenih testov v mestu. Z odprtjem šol se sedaj strinjajo tudi zdravstveni strokovnjaki.

DeBlasio je zaprl šole, ker je bilo teden dni povprečno več kot tri odstotke testov za koronavirus pozitivnih. Sedaj je sklenil, da tega mejnika za šole ne bodo več upoštevali, ker so raziskave pokazale, da so otroci manj dovzetni za okužbe oziroma manj ogroženi kot odrasli. V nedeljo je bilo sedemdnevno povprečje pozitivnih testov v mestu sicer 3,9-odstotno.

DeBlasio 7. decembra uvodoma odpira osnovne šole, vrtce in male šole, načrt za odprtje srednjih šol pa je še v izdelavi. Newyorški šolski sistem je največji v ZDA in ima več kot milijon šolarjev in dijakov. Uvodoma se bo v razrede vrnilo okrog 190.000 otrok, ki jih bodo pogosto testirali. Doslej so testirali 20 odstotkov šolarjev in učiteljev v enem poslopju na mesec, sedaj nameravajo to izvajati tedensko.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci se je v nedeljo na televiziji CBS in drugih strinjal s tem, da okužbe med otroci niso tako pogoste kot med odraslimi in menil, da se jih lahko pošlje nazaj v razrede, vendar pa hkrati opozoril odrasle, naj upoštevajo navodila zdravstvenih strokovnjakov glede nošenja mask, razkuževanja in socialne distance.

V ZDA se od petka povprečno na dan okuži več kot 200.000 oseb. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je doslej od začetka pandemije okužilo 13,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 267.000.

Fauci meni, da lahko v prihodnjih tednih pride do naraščanja števila okužb. Teh je bilo vse več že pred praznikom Zahvalni dan, ko se je na pot k družinam odpravilo več kot 50 milijonov Američanov. To druženje bo sedaj okužbe pospešilo.

Članica delovne skupine za boj proti koronavirusu Bele hiše Deborah Birx je pozvala vse, ki so za praznik potovali, naj se izogibajo starejšim od 65 let. "Če si bil za praznik skupaj z drugimi, potem si se verjetno okužil in se moraš nujno testirati," je dejala za televizijo CBS. Američane je tudi pozvala, naj bodo pametnejši od svojih politikov.

"Če tvoj guverner ali župan ne izvajata ukrepov, kot so zahteve po maskah, distanci in izogibanju polnim prostorom, potem moraš to odgovornost prevzeti sam in se tega držati ne glede na to kaj delajo guvernerji ali župani," je dejala Birx.

