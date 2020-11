Jenull ovadil policijo

Eden od vidnejših petkovih protestnikov opozarja, da je policija v postopku zoper njega zlorabila uradni položaj

Jaša Jenull na petkovem avtomobilskem protestu snema policista, ki piše kazen protestniku v avtomobilu

© Borut Krajnc

Eden vidnejših petkovih protestnikov Jaša Jenull je danes na Specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo, saj opozarja, da je policija v postopku zoper njega zlorabila uradni položaj. Iz posnetka s petkovega protesta v avtomobilih je namreč razvidno, da so policisti dobili navodilo, naj zaustavijo prav njega, je dejal v izjavi za medije.

Jenull je v izjavi za medije pojasnil, da kazensko ovadbo vlaga na oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. V času petkovih protestov, ki so tokrat potekali v avtomobilih, so policisti po njegovih besedah namreč dobili navodilo, ki je bilo ciljno usmerjeno nanj, pri čemer pa sum prekrška sploh ni bil opredeljen.

Nekaj minut po tistem so ga policisti dejansko zaustavili in mu izrekli kazen zaradi nepravilne uporabe svetlobnih signalov, je pojasnil Jenull. Ob tem je spomnil na primer nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja leta 2015, v primeru katerega je pet policistov dobilo izredno odpoved iz krivdnih razlogov.

Tudi sicer pa se je po Jenullovi oceni na petkovem avtomobilskem protestu zoper vlado Janeza Janše "ponovno pokazalo, da ukrepi proti protestnikom nimajo nikakršne zveze z epidemiološko situacijo", pač pa se vlada ukvarja s tem, kako z represivnimi ukrepi preprečiti kakršno koli kritiko njihovega delovanja. Gre za politično represijo, katere cilj je utišati in zastrašiti prebivalstvo, je dejal.

Jaša Jenull na današnji novinarski konferenci

© Borut Krajnc

Kontrola vozil je bila namreč nesorazmerna, njen namen pa je bil podeliti čim večje možno število kazni udeležencem v prometu, je prepričan Jenull. Obenem je po njegovem mnenju absurdno, da je policija posameznim voznicam in voznikom avtomobilov napovedala prejem kazni po pošti zaradi nedovoljenega zbiranja.

Kot je opomnil, niti en odlok vlade ali priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ne omenja individualne vožnje z avtomobilom kot potencialne nevarnosti za prenos okužbe z novim koronavirusom. Če bodo kazni prispele, se bodo protestnice in protestniki uprli tudi z vsemi pravnimi sredstvi in po potrebi vztrajali vse do ustavnega in evropskega sodišča, je napovedal.

Predstavnikom policije je Jenull na novinarski konferenci zastavil tudi več vprašanj. Med drugim ga zanima, na kakšen način bi lahko posamična vožnja v avtomobilih vplivala na epidemiološko situacijo in zakaj policija kaznovanj zoper nedovoljeno rabo zvočnih signalov ne izvaja denimo ob porokah ali ko Slovenija zmaga na kakšni večji športni tekmi.

Jenull je še zagotovil, da je protestniško gibanje ves čas zelo pozorno na preprečevanje širjenja okužb. Glede prihodnjih protestov pa je Jenull za STA še poudaril, da nanje ne pozivajo, kljub temu pa pričakujejo, da se bodo nadaljevali.

Jenull med današnjo izjavo za javnost v Ljubljani

© Borut Krajnc

Za predstavnike policije pa so predstavniki ljudske protestniške skupščine danes po Jenullovi tiskovni konferenci v pisnem sporočilu za javnost postavili naslednja vprašanja:

Kateri so konkretno "vsi elementi neorganiziranega in zaradi veljavnih epidemioloških ukrepov tudi nedovoljenega shoda" ki naj bi jih petkov dogodek imel?

Na kakšen način bi lahko individualna vožnja v avtomobilih kakorkoli vplivala na epidemiološko situacijo v Sloveniji?

Zakaj bi epidemiološki ukrepi omejevali pravico prebivalcev do individualne vožnje z avtom samo in izključno v primeru, če je ta vožnja povezana s kritiko trenutne vlade?

Zakaj ne vladni ukrepi, ne NIJZ, ne katerakoli zdravstvena inštanca na svetu ni izpostavila individualne vožnje z avtom kot potencialnega vira okužbe?

Zakaj je bilo potrebno zapreti za promet Šubičevo, Igriško, Gregorčičevo in več drugih ulic v centru Ljubljane pretekli petek med protestno manifestacijo? Koga ali kaj policija s tem dejanjem branila in pred kakšno grožnjo?

Zakaj tovrstnih kaznovanj in represivnih ukrepov zoper nedovoljeno rabo zvočnih in svetlobnih signalov policija ne izvaja, ko Slovenija zmaga na kakšni večji tekmi ali po katerikoli poroki?

Zakaj, kljub temu, da smo Policijo in NIJZ že večkrat javno in z dopisi pozvali, da podajo jasne definicije "nedovoljenega zbiranja" in s tem zagotovijo načelo pravne predvidljivosti, ki je bistveni temelj pravne varnosti, tega do sedaj še vedno niso storili?

Petkovi protestniki: Pokazali smo neverjetno mero strpnosti, potrpežljivosti in zdravstvene odgovornosti

"V času, ko potekajo množični protesti po vsej Evropi, kjer se kljub epidemiji na tisoče ljudi zbira na ulicah in se tam tudi nasilno spopada s policijo, smo petkovi protestniki v Sloveniji pokazali neverjetno mero strpnosti, potrpežljivosti in zdravstvene odgovornosti: s prižiganjem sveč, polaganjem stopinj, uporabo koles in sedaj celo z individualnimi protesti v avtomobilih. strahovlada (in njeno orodje policija) pa že ves čas nad protestniki izvaja represijo: popisuje, ograjuje, kaznuje, usmerjeno napada posameznike, povezane s protesti in stopnjuje konflikte," so po konferenci v izjavi za javnost zapisali predstavniki ljudske protestniške skupščine ter dodali, da se čudijo, da se policija po vsem tem sprašuje, zakaj so prebivalke in prebivalci izgubili spoštovanje do policistov.

"V večini drugih držav bi tovrstno vedenje policije že zdavnaj pripeljalo do dejanskih (in ne zgolj insceniranih) množičnih nasilnih protestov zoper vlado in policijo. Prebivalke in prebivalci z dostojanstvom in potrpljenjem že več kot pol leta prenašamo krivičnost policije in kot hlapec Jernej še vedno upamo, da se bodo izkazale naše ustavno zagotovljene pravice," so še zapisali.