Italijani bodo morali silvestrovati doma

Na vladi so sicer razpravljali o preložitvi začetka policijske ure, ki se trenutno začenja ob 22. uri

© pixabay.com

Italijanski minister za regionalne zadeve Francesco Boccia je včeraj sporočil, da bodo morali Italijani letos silvestrovati doma in ob tem izključil možnost, da bi 31. decembra preložili začetek policijske ure. "Če se odločimo, da velja časovna omejitev za gibanje, se vrnemo domov ne glede na to, kaj imamo za početi. Bomo silvestrovali? Bomo doma," je Boccia povedal v pogovoru za italijansko televizijo RAI.

Na vladi so sicer razpravljali o preložitvi začetka policijske ure, ki se trenutno začenja ob 22. uri. Minister za regionalne zadeve je potrdil, da je drugim ministrom na seji vlade dejal, da je preložitev mogoča "samo prek mojega trupla". Tako po njegovih besedah mislita tudi minister za zdravje Roberto Speranza in celotna vlada. Poudaril je, da ima zdravje prednost pred vsem.

Na vprašanje, ali bodo dovolili potovanje med posameznimi deželami, da bi lahko družine božič praznovale skupaj, pa je dejal, da si nihče ne želi tretjega vala epidemije covida-19. "Da bi se izognili tretjemu valu, moramo decembra nadaljevati s strogostjo in fizično distanco.

Na vprašanje, ali bodo dovolili potovanje med posameznimi deželami, da bi lahko družine božič praznovale skupaj, pa je dejal, da si nihče ne želi tretjega vala epidemije covida-19. "Da bi se izognili tretjemu valu, moramo decembra nadaljevati s strogostjo in fizično distanco.

Številni imamo starše v drugi deželi, vendar si vsi želimo, da so naši najdražji dobro in da lahko zdravstveni delavci delajo najbolje, kar lahko," je poudaril, na spletu poroča RAI. Dejal je, da za božične praznike tudi sam ne bo odpotoval v domačo Apulijo, če pravila tega ne bodo dovoljevala.

Italijanska vlada bo sicer še ta teden odločala o podaljšanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in morebitnem rahljanju katerega od njih.

Predsednik Ligurije Giovanni Toti je že pozval k "malo več svobode za gospodarstvo in druženje" na območjih, kjer imajo nizko stopnjo okužb. Zavzel se je za to, da bi bile lahko restavracije odprte tudi zvečer, ne samo do 18. ure. Pozval je tudi k temu, da bi se lahko ljudje na božič udeležili polnočnih maš.