Rekordno število ljudi, ki bodo zaradi protikoronskih ukrepov potrebovali pomoč

Ogroženih 235 milijonov ljudi

© pixabay.com

Prihodnje leto bo rekordnih 235 milijonov ljudi potrebovalo humanitarno pomoč, opozarjajo Združeni narodi. Kar 40-odstotno povečanje števila pomoči potrebnih ljudi je po danes objavljeni oceni ZN posledica pandemije covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije. "Bogate države lahko sedaj vidijo luč na koncu tunela. To pa ne velja za najrevnejše države," je v izjavi opozoril koordinator ZN za nujno pomoč Mark Lowcock.

Prihodnje leto bo vsak 33. človek potreboval pomoč, pandemija pa je najbolj prizadela tiste, ki so bili že pred tem ogroženi. Ob naravnih katastrofah, konfliktih in podnebnih spremembah je pandemija ustvarila dodatne težke pogoje. Lakota in revščina naraščata, so posvarili v uradu ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA).

Urad je zaprosil države donatorke za 35 milijard dolarjev pomoči, s katero bi prihodnje leto zagotovili hrano, zatočišča in zdravstveno oskrbo za 160 milijonov ljudi v 56 državah. Druge organizacije, med njimi Rdeči križ, pa so pripravljeni pomagati preostalim od 235 milijonov ljudi.

Za letošnje leto je sicer OCHA pozval k 39 milijardam dolarjev pomoči, do konca novembra pa so zbrali manj kot polovico. Znesek za prihodnje leto je nižji, ker so se pri OCHA osredotočili na bolj ciljne in učinkovite akcije, je pojasnil tiskovni predstavnik Jens Laerke.