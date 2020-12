To je neposredni napad na kakovostno novinarstvo v Sloveniji

Društvo novinarjev Slovenije koalicijske partnerice še enkrat poziva, naj premislijo, ali želijo sodelovati pri rušenju demokratičnih temeljev države

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) smo ogorčeni nad sklepom vlade, s katerim je ta v ponedeljek sprejela Informacijo Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (Ukom) o nezmožnosti izvajanja pogodbe s Slovensko tiskovno agencijo (STA) o opravljanju javne službe v letu 2020 in nezmožnosti sklenitve pogodbe o opravljanju javne službe v letu 2021.

Vsi, ki delamo v medijih, smo tako rekoč dnevno seznanjeni z delom nacionalne tiskovne agencije, ki nudi nujni servis slovenski medijski krajini. Letos se je s servisom STA lahko seznanilo tudi širše občinstvo, saj so veliko vsebin odprli in namenili splošni javnosti, predvsem ko gre za vsebine, povezane z ohranjanjem zdravja v povezavi z aktualno epidemiološko situacijo.

Dodatno je STA s svojimi tekstovnimi novicami, videoprenosi novinarskih konferenc in izjav ter radijskim servisom novinarjem v letošnjem letu izdatno olajšala dostop do informacij, ko so morali ti zaradi različnih omejevalnih ukrepov delati na daljavo.

Tako je očitno, da STA izpolnjuje zakonska določila o opravljanju javne službe.

Kljub temu naj bi Ukom zavrnil plačilo po veljavni pogodbi, ker naj ne bi dobil odgovora na svoje številne dopise. Če so bili dopisi pisani v sprenevedavi maniri, kot je bil dopis, vezan na pritiske na odgovorno urednico, ki ga je nedavno objavil portal Siol, naj jasno povemo, da so tudi tovrstni dopisi pritisk na novinarsko avtonomijo. Glede na to, da plačilo javne službe za STA ni bilo nikoli do zdaj problem, se sprašujemo, kaj se je torej spremenilo v zadnjem mesecu. Je STA spremenila način dela? Je delala manj? Seveda ne. Se je pa postavila po robu premierju Janezu Janši, ki jih je okarakteriziral za nacionalno sramoto.

Ustanovitelj (Republika Slovenija) je s pogodbo in zakonom dolžan financirati STA. STA je izpolnila svoje pogodbene obveznosti. Izplačilo mesečnega zahtevka oziroma računa nikakor ne more biti odvisno od vsebine poročanja STA, še najmanj poročanja o ustanovitelju, torej državi, ki jo zastopa vlada. Ukom, ki državo v tem postopku zastopa, naj spoštuje uredniško neodvisnost tiskovne agencije. Prepričani smo, da je direktor STA ustanovitelju poslal vse dokumente, ki so v času njegovega večletnega vodenja STA zadoščali kot podlaga za izplačilo sredstev. Ob tem še opozarjamo, da je večina podatkov o številu objav in primerjavi dolžine objav, ki jih je direktor Ukoma Urbanija zahteval od direktorja STA Bojana Veselinoviča, javno dostopnih preko iskalnika STA. Do vseh objav lahko dostopajo vsi naročniki javnega servisa.

Jasno je, da je to še en poskus uničenja nacionalne tiskovne agencije, ki je eden od stebrov kakovostnega in nepristranskega poročanja, kar smo že videli v sosednji Madžarski.

Ustavitev financiranja STA s strani vlade razumemo kot neposredni napad na STA in na kakovostno novinarstvo v Sloveniji. S tem so ogrožene plače in preživetje okoli 100 zaposlenih, od tega nekaj več kot 80 novinarjev in fotoreporterjev. To je še posebej nerazumno v času, ko grozi gospodarska kriza in države pomagajo podjetjem ohranjati delovna mesta, ne pa prispevajo k njihovemu ukinjanju. Vlado pozivamo, da nemudoma zagotovi financiranje STA. Novinarje in medije pozivamo, da izkažejo solidarnost z novinarji in drugimi sodelavci STA, katerih plače ogroža pravno nedopustno ravnanje Ukoma in vlade. Koalicijske partnerice pa še enkrat pozivamo, naj premislijo, ali želijo sodelovati pri rušenju demokratičnih temeljev države.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije