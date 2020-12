V Veliki Britaniji odobrili cepivo proti covidu, cepljenja že prihodnji teden

Cepivo proti covidu-19 bo na voljo od prihodnjega tedna, prednost pri cepljenju bodo imeli oskrbovanci domov ter zdravstveno in negovalno osebje

© pixabay.com

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški BioNTech sta pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) v ponedeljek vložila vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti covidu-19 v Evropski uniji, potem ko so klinična testiranja pokazala, da je cepivo 95-odstotno učinkovito in brez pomembnejših stranskih učinkov. Združeno kraljestvo pa je prva država na svetu, ki je odobrila cepivo proti covidu-19 BioNTecha in Pfizerja, v državi pa bo na voljo od prihodnjega tedna, je danes sporočila britanska vlada.

Britanski regulator MHRA je sporočil, da je cepivo, ki nudi do 95-odstotno zaščito pred boleznijo covid-19, varno in se lahko začne uporabljati naslednji teden, poroča BBC.

Velika Britanija je že naročila 40 milijonov odmerkov cepiva, kar zadošča za cepljenje 20 milijonov ljudi. Kot poroča BBC, bo v kratkem na voljo približno 10 milijonov odmerkov, prvih 800.000 pa jih bo v Veliko Britanijo prispelo v prihodnjih dneh.

Britanski premier Boris Johnson pa je izpostavil, da je odobritev cepiva "čudovita novica" ter da bo to pripomoglo k temu, da se bo življenje vrnilo v normalne tirnice. "Zaščita, ki jo nudijo cepiva, nam bo omogočila, da spet dobimo nazaj svoje življenje ter zaženemo gospodarstvo," je dejal po poročanju AFP.

Na cepljenje se pripravlja približno 50 bolnišnic, točke za cepljenje pa vzpostavljajo med drugim tudi v konferenčnih centrih, poroča BBC. Čeprav se lahko cepljenje začne, pa morajo ljudje še naprej upoštevati pravila in ukrepe, sprejete za preprečevanje širjenja koronavirusa, pri tem poudarjajo strokovnjaki.

Odločitev britanskega regulatorja so že pozdravili tako v Pfizerju kot BioNTechu.

Odobritev cepiva v Združenem kraljestvu je "zgodovinski trenutek" v boju proti covidu-19, je sporočil izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla. Ta odobritev je "cilj, za katerega smo si prizadevali, odkar smo prvič izjavili, da bo znanost zmagala", je sporočil.

Soustanovitelj nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech Ugur Sahin pa je izrazil pričakovanje, da bo uvedba cepiva v Veliki Britaniji zmanjšala število hospitalizacij ljudi z visokim tveganjem, poroča AFP.

V primeru odobritve s strani Eme pa bi bilo lahko cepivo v EU na voljo do konca leta. Ema je v ponedeljek namreč potrdila sprejem Pfizerjeve in BioNTechove vloge.

Ema je sporočila, da bodo najkasneje 29. decembra pripravili izredno srečanje, na katerem bodo odločili o dovoljenju za cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila BioNTech in Pfizer, če bodo seveda predloženi podatki dovolj trdni, da bodo lahko sklepali o kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiva.

Vlogo za pogojno odobritev svojega cepiva proti covidu-19 naj bi pri Emi v ponedeljek vložilo tudi ameriško farmacevtsko podjetje Moderna.

Moderna ter Biontech in Pfizer so sicer pri ameriški zvezni Upravi za hrano in zdravila (FDA) že vložili vlogo za dovoljenje za nujno uporabo svojih cepiv poti covidu-19 v ZDA, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.