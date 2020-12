Za trditev Žige Turka, da so tekači bistveno bolj kužni kot pešci, ni dokazov

Verjetnost za okužbo je večja med hojo ob okuženi osebi kot med kratkotrajnim srečanjem z mimoidočim tekačem

© pxhere.com

Član vladne svetovalne skupine za pomoč gospodarstvu v času krize zaradi epidemije covida-19 Žiga Turk je 26. oktobra tvitnil, da so »tekači brez maske bistveno večji problem kot pešci brez maske«. Svojo trditev je podkrepil z izračunom »čez palec«, da predihajo desetkrat več litrov zraka in izdihujejo z desetkrat večjo hitrostjo.

Specialist medicine dela, prometa in športa Gregor Kavaš in direktor nemškega inštituta za epidemiologijo, biometrijo in medicinsko informatiko Rafael Mikolajczyk sta za Oštro.si povedala, da se med fizično aktivnostjo poveča volumen izdihanega zraka, s tem pa pri okuženih osebah tudi količina izdihanega virusa.

Kavaš je ob tem pojasnil, da na gibanje aerosolov med tekom vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so temperatura, vlažnost in hitrost gibanja zraka. Mikolajczyk pa je izpostavil, da je verjetnost za okužbo večja med hojo ob okuženi osebi kot med kratkotrajnim srečanjem z mimoidočim tekačem.

Turkove ocene zaradi pomanjkanja relevantnih virov ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Po podatkih fiziologinje Shawnde Morrison z inštituta za kineziologijo pri fakulteti za šport tekač, 70-kilogramski moški med tekom prediha dvakrat toliko zraka kot med hitro hojo in 25-krat več kot v mirovanju.

Da bi Turk svojo tezo podkrepil, je kasneje v »vednost in ravnanje« delil še nerecenzirano raziskavo. Njen vodilni avtor je objave, ki temeljijo na izsledkih raziskave, da so tekači nevarnejši kot pešci, označil za zlorabo.

Žiga Turk

© Borut Krajnc

Zakaj rezultatov raziskave ni mogoče posploševati, preberite v prispevku, objavljenem na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.