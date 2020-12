Na Japonskem brezplačno cepljenje proti covidu-19

Stroške cepiva za 126 milijonov prebivalcev Japonske bo krila vlada

V skladu z danes sprejetim zakonom bo Japonska vsem prebivalcem omogočila brezplačno cepljenje proti novemu koronoavirusu. Stroške cepiva za 126 milijonov prebivalcev Japonske bo krila vlada, določa zakon, ki ga je najprej podprl spodnji dom, danes pa še zgornji dom parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Država je dogovor o nakupu cepiva proti covidu-19 za 60 milijonov ljudi sklenila z ameriškim farmacevtskim velikanom Pfizerjem, dogovor o nakupu cepiva za še 25 milijonov ljudi pa z ameriškim podjetjem Moderna. Za dodatnih 120 milijonov odmerkov cepiva so se dogovorili s podjetjem AstraZeneca.

Na Japonskem, ki se sooča s tretjim valom epidemije, v zadnjih tednih sicer beležijo rekordno število dnevnih okužb z novim koronavirusom. Zakon je japonski parlament sprejel dva tedna po tem, ko je japonski premier opozoril, da je država v "največji pripravljenosti" zaradi virusa. V državi so doslej potrdili 150.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 2100 bolnikov, poroča AFP.

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški BioNTech sta pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) v ponedeljek vložila vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti covidu-19 v EU, potem ko so klinična testiranja pokazala, da je cepivo 95-odstotno učinkovito in brez pomembnejših stranskih učinkov.

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna pa je v ponedeljek pri ameriški zvezni Upravi za hrano in zdravila (FDA) vložilo vlogo za dovoljenje za nujno uporabo svojega cepiva poti covidu-19 v ZDA. FDA bo prošnjo obravnaval 17. decembra.