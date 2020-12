Položaj invalidov v času protikoronskih ukrepov

Ob mednarodnem dnevu invalidov

Peter Svetina

© mlad.si

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred današnjim mednarodnim dnevom invalidovv opozoril, da je na področju enake obravnave invalidov mogoče še veliko storiti. Poudaril je neenak položaj invalidov med epidemijo covida-19 ter pozval k določitvi nadzornega telesa nad izvajanjem konvencije o pravicah invalidov. V letnem poročilu varuh predlaga 27 priporočil, ki zadevajo položaj in pravice invalidov.

Varuh na pomanjkanje rešitev na tem področju opozarja že leta. Opaža, da se je sprejemanje invalidov v slovenski družbi v zadnjih desetletjih sicer izboljšalo. "A bomo morali narediti še veliko do njihove enakopravne vključenosti v družbo," je poudaril Svetina.

"Ugotavljamo, da je v Sloveniji na številnih področjih vse bolj očitna diskriminacija invalidov. Še vedno prihaja do zapletov glede dostopa do sodišč, javnih šol, občin in upravnih enot za gibalno ovirane. Opozarjamo na uporabo znakovnega jezika in druge prilagoditve, ki osebam z različnimi oviranostmi omogočajo enakopravno vključevanje v družbo," je izpostavil Svetina.

Aktualno vprašanje je tudi dostopnost do televizijskih programov in drugih vsebin za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. "To je še bolj nujno med epidemijo covida-19, ko je hiter dostop do aktualnih informacij izjemno pomemben. To mora biti, skupaj z objavljanjem besedil v lahkem izrazoslovju za osebe z nižjimi intelektualnimi zmožnostmi, naša prva skrb," je povedal Svetina.

Meni, da bi morali še več delati na t. i. vključujoči družbi, predvsem vključevanja ter zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, avtističnim spektrom in težavami v duševnem zdravju.

Varuh pa je opozoril tudi na neizvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov na področju deinstucionalizacije. Konvencijo je država sprejela že pred 12 leti, a pristojni še vedno niso določili nadzornega telesa, ki bo izvajal naloge, povezane z izvajanjem konvencije, so opozorili pri varuhu. "Institucija varuha človekovih pravic je kot nacionalna institucija za človekove pravice pripravljena prevzeti to odgovornost in poslanstvo," je ponudil Svetina.

Pri varuhu nad zagotavljanjem pravic invalidov bdijo ves čas, posebej med epidemijo, ko so se stiske invalidov še poglobile. Varuh je obravnaval številne pobude in na vlado, ministrstva ter druge pristojne organe naslovil mnoga priporočila. Pripravili je tudi poseben pregled aktivnosti o skrbi za pravice invalidov med julijem in septembrom.

Po posredovanju je vlada določila izjemo glede obveznosti nošenja mask za neposredno komunikacijo z gluhimi in naglušnimi osebami, je navedel Svetina. Pristojni pa so sprejeli tudi priporočila, naj med izjeme, ki ne morejo nositi mask, določijo tudi osebe z avtizmom, pa tudi nekatere druge skupine ljudi.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december leta 1992 razglasila za mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe. Letošnji mednarodni dan invalidov zaznamuje geslo, da niso vse invalidnosti vidne.