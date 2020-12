Etična komisija ministra Simonitija poziva k upoštevanju kodeksa muzejske etike

"Zniževanje standardov muzejskega strokovnega delovanja ter razgradnja pojmovanja muzejev kot strokovno neodvisnih institucij"

Vasko Simoniti, minister za kulturo RS

© Borut Krajnc

Etična komisija Icom Slovenija ob današnjem Ta veselem dnevu kulture ministra za kulturo Vaska Simonitija poziva k upoštevanju Icomovega Kodeksa muzejske etike. Kot so zapisali, s strani ministrstva zaznavajo "zniževanje standardov muzejskega strokovnega delovanja ter razgradnjo pojmovanja muzejev kot strokovno neodvisnih institucij".

Člani etične komisije Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) Slovenija opozarjajo, da muzeje k strokovnosti in etičnosti poleg zakonodaje zavezuje Icomov Kodeks muzejske etike.

Zniževanje standardov muzejskega strokovnega delovanja ter razgradnja pojmovanja muzejev kot strokovno neodvisnih institucij se po njihovem prepričanju kaže v hitrem spreminjanju ustanovnih aktov muzejskih institucij, vprašljivem kadriranju direktorjev ter predlogih za ustanovitev muzeja, ki v svojem poslanstvu ne bi sledil muzeološkim standardom.

V pozivu opozarjajo na neprimernost hitrega spreminjanja ustanovnih aktov muzejskih institucij brez konkretnih utemeljitev ustanovitelja. Ustanovni akt namreč med drugim zagotavlja stalnost muzeja in s tem kontinuiteto muzejskega dela, kar predstavlja temelje za strokovno in etično neoporečno delovanje teh zavodov.

Kot so zapisali, etična komisija tudi vztraja pri spoštovanju zavez strokovnosti in etičnosti na muzejskem področju, zato poziva k spoštovanju strokovnih, muzeoloških in menedžerskih referenc pri imenovanju direktorjev muzejskih institucij.

Obenem opozarja tudi na pomen izogibanja navzkrižju interesov pri opravljanju muzejskega poklica oziroma pri vodenju muzejske ustanove. Ob tem poudarja zlasti izogibanje trgovini z naravno in kulturno dediščino ter zasebnemu zbiranju, ki lahko vodita v neetično ravnanje.

Komisija opozarja še, da mora biti muzejsko delovanje spoštljivo do vseh različnih identitet in interpretacij dediščine, "saj so muzeji prostori, ki ob sodelovanju s skupnostmi, iz katerih dediščina izhaja, omogočajo srečevanja različnih glasov in razumevanj dediščine ter pri tem upoštevajo nacionalno, regionalno, lokalno, etnično, versko ali politično identiteto dediščine".