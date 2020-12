Prijatelja iz omare

Ljubezen med evropskim poslancem iz Madžarske Józsefom Szájerjem in slovenskim evropskim poslancem iz vrst SDS Milanom Zverom je globoka. FIDESDS.

»József Szájer, dober poslanski kolega in eden od ustanovnih očetov strankeFidesz, mi je poklonil njegovo novo knjigo, kjer odlično analizira globalističnegrožnje naši civilizaciji in kulturi.« (Zapis Milana Zvera ob fotografiji, ki je nastala 5. junija 2019)

© Facebook

Nagovor Józsefa Szájerja slovenskemu občinstvu pred evropskimi volitvami leta 2019, 19. maj 2019. »Sem József Szájer, evropski poslanec madžarske stranke Fidesz. Z Milanom Zverom že dolga leta sodelujeva in si obojestransko pomagava pri delu. Tudi sodelovanje med stranko SDS in stranko Fidesz je že dalj časa zelo plodno. Trenutno se pripravljamo na enega večjih izzivov zadnjega časa – evropske volitve. Prosim vas, da v nedeljo podprete Slovensko demokratsko stranko, s katero imamo podoben pogled na svet: radi bi živeli v svetu, kot ga poznamo danes in ki temelji na krščanskih vrednotah ter ustavlja migracije in jih ne vabi. Ljudem moramo pomagati tam, kjer so problemi, ne pa, da v Evropo uvažamo nove probleme. V nedeljo volite Slovensko demokratsko stranko in našega dobrega prijatelja Milana Zvera!«

