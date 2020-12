Bodo uživalci kuhanega vina obravnavani enako kot nesrečnik z burekom?

Ostanki veselja v decembru

Praznično vzdušje v predbožični Ljubljani in točenje kuhanega vina

© Borut Krajnc

V Ljubljani smo pred vhodi gostinskih lokalov opazili prevzemna mesta, ki nam sprehod po mestnem središču v zameno za nekaj evrskih kovancev popestrijo s kozarčkom priljubljenega decembrskega alkohola, kuhanega vina ali toplega gina. Nekatera prevzemna mesta so stlačena med podboje vhodnih vrat, druga so postavljena pred vhode in na začasne lesene ograde, ki verjetno niso premične stojnice, saj so te prepovedane. Tako kot je od 16. novembra začasno prepovedano tudi uživanje hrane in pijače na javnih površinah. Prepoved po besedah ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pomeni, »da se hrana in pijača, prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme použiti na območju prevzemnega mesta (na primer ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih – coffee to go ...). Ta prepoved torej ne velja za generalno prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih mestih, kar urejajo drugi odloki, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih.«