Ustavno sodišče razveljavilo VSE omejitve gibanja?

Ustavne sodnice in sodniki so vladi dali na voljo tri dni časa, da sprejme ustrezne pravne podlage za omejitve

Kontrolna točka na avtocesti Torovo, kjer so med prvim valom aprila letos policisti poostreno nadzirali spoštovanje odloka o prepovedi gibanja med občinami

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je pri odločanju o upravičenosti zaprtja šol za otroke s posebnimi potrebami sprejelo odločitev širših razsežnosti: Odločili so namreč, da vladni sklepi, s katerimi podaljšuje odlok o zaprtju šol niso pravno relevantni, saj jih vlada ne objavlja. Posledično je odlok o zaprtju šol prenehal veljati že pred časom in zaprtje (vseh) šol nima pravne podlage. Smiselno to pomeni, da trenutno ne velja več tudi noben drug vladni odlok, torej niti tisti, ki prepovedujejo ali omejujejo gibanje, določajo policijsko uro.

Vse to je v bistvu posledica tega, da vlada ni vzela resno nekaj mesecev stare odločitve ustavnega sodišča, s katero so vladi naložili, da enkrat tedensko preverja obstoj pogojev za podaljševanje posameznega omejitvenega ukrepa oziroma posega v človekove pravice.

Noben vladni odlok torej po izteku sedmih dni ne velja več, če ga vlada ne podaljša na pravno relevanten način, torej tako kot zahtevata zakonodaja in ustava. Vlada pa tega ne počne, saj odloke podaljšuje s sklepi, ki sploh niso javno objavljeni in kot taki niso del splošnega pravnega reda. Tajni zakon pač ni zakon. Tajni sklep ni sklep.

Ali kot so sedaj ustavni sodniki zapisali v odločbi: »Kot že navedeno, so bili ukrepi o prepovedi zbiranja v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja na podlagi 1. člena Odloka veljavni le prvih sedem dni od začetka uporabe Odloka, v nadaljevanju pa je bila njihova veljavnost odvisna od veljavnosti sklepov Vlade o njihovem podaljšanju. S sklepi Vlade z dne 5. 11. 2020, z dne 12. 11. 2020 in z dne 26. 11. 2020, ki niso niti začeli veljati, ukrepi iz Odloka niso bili veljavno podaljšani.« Kot že rečeno, sklepi niso začeli veljati, ker sploh niso bili javno objavljeni.

Ustavne sodnice in sodniki so sicer vladi dali na voljo tri dni časa, da sprejme ustrezne pravne podlage za omejitve. To pomeni, da bo vlada poslej tedensko morala sprejemati nove odloke ali pa vsaj objavljati sklepe, s katerimi jih podaljšuje, da jih bo javnost lahko prebrala. V slednjem primeru to pomeni, da bodo sklepi morali seveda biti obrazloženi in argumentirani, ne zgolj vsebinsko prazni, kot doslej.

Ustavno sodišče je sicer z danes sprejeto odločitvijo vladi zapovedalo, da mora odpreti šole za otroke s posebnimi potrebami, ker je škoda, ki nastaja z zaprtjem, večja kot tveganje morebitnih okužb s koronavirusom.

Odločitev je bila sprejeta skoraj soglasno, proti je glasoval le prvi med privrženimi SDS na ustavnem sodišču, ddr. Klemen Jaklič.

Odločba ustavnega sodišča je dosegljiva na spletnem naslovu Uradnega lista.