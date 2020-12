Jerovškova »roza scena«

Svarilo Janševi vladi pred preveliko ‘benovalenco’ do istospolno usmerjenih

Ob aferi z Jozsefom Szajerjem, tistim madžarskim evroposlancem, ki je podprl stranko SDS in je žal slovenski mediji niso v stanju povprašati o svojim madžarskih podpornikih, se je oglasil upokojeni poslanec te stranke Jože Jerovšek in izrazil globoko zaskrbljenost nad dogajanjem v Bruslju:

Precej jasno je, da so nekateri centri v EU iskali škandal s katerim bi diskreditirali Madžarsko ali Poljsko. Pravzaprav pozno, ker je takih zadev (slabih za več držav) v Bruslju veliko, saj je splošno znano, da je svetovna prestolnica *roza scene*(med pol. elito)! 1

Za Jerovška je škandal več kot očitno bil podtaknjen, kot lahko konspiracistično idejo takoj uganemo – tarča globalne diskreditacije sta Madžarska in Poljska. Kar nam želi povedati, sloni na naslednji logiki: Bruselj je znan po roza sceni, ki je v tem mestu razširjena. Ker tovrstna praksa tam ni nič posebnega, je tovrstno razkritje nujno izvenserijsko in izpeljano s čisto določenim namenom. Ergo: Szajer je žrtev.

Vlada naj bo previdna

Česar je zdaj poslanca strah, je potencialno novo razkritje v vrstah diplomatskih favoritov slovenske vlade. Jerovšek zato svari svojega predsednika, da pazi pri izbiri kadrov, ki jih pošilja na ambasade:

2. Zaradi gornjega upam, da bo vlada zelo previdna pri izbiri in pošiljanju kadrov (osebja) na ambasade v Bruslju, ker bodo (s pomočjo levice) ti krogi prežali, da koga ujamejo. Bivše leve vlade so nekaj želja po tem raju benovalentno odobrile!

Ne samo to, poslanec tudi že ve, da bodo na slovenske pristaše roza scene v Bruslju prežali, zato je potrebna čisto posebna previdnost. Ampak tak nasvet je zelo enoznačen po svojem sporočilu, »njegova« vlada bi morala pri pošiljanju kadrov predčasno dodobra preveriti njihovo spolno usmerjenost in izločiti napačne. Ob tem posebej svareče dodaja, da Janše ne sme premamiti prevelika benovalenca (!), kot simpatično jezikovno greši, ki so jo premogle radodarne leve vlade pri določanju rajskih destinacij za svoje kadre.

Jerovšek o levici, ki je na stalni preži

Šola tedna

In kakor da to še ni dovolj, je Jerovška zlasti močno strah, da bi v letu 2021 sledil še kakšen odmeven škandal, ki bo doletel njegovo vlado, saj bo predsedovala v EU:

Bojim se le, da nam bodo zrežirali kak škandal (šola tega tedna) pred predsedovanjem, v cilju rušenja Vlade. Mnogo je ambasadorskih destinacij (možnosti) za istospolne. Tradicionalno so v teh strukturah dobro zastopani!

Skratka, previdnost je božja mast in mati modrosti, šola tega tedna pa nalaga veliko discipline pri kadrovanju in temeljito pazljivost. In kdo bi si mislil, največji zagovorniki krščanskih vrednot so pokazali, da so odlični poznavalci mednarodne roza scene.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES >>